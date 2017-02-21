Ormanda evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Erdal Tosun'u Ã¶rnek gÃ¶sterince serbest kaldÄ±

Bursa'da orman yangÄ±nÄ±nÄ± izleyen evli Ã§ifti ezen sÃ¼rÃ¼cÃ¼ 7 yÄ±l 9 ay 10 gÃ¼n hapis cezasÄ±yla yargÄ±lanÄ±rken, Erdal Tosun'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ kaza Ã¶rnek gÃ¶sterilince sanÄ±k tahliye edildi.

Bursa'da orman yangÄ±nÄ±nÄ± seyreden evli çifti ezen sürücü 7 yÄ±l 9 ay 10 gün hapis cezasÄ± aldÄ±. 18 ay tutuklu kalan sürücü, duruÅŸmalardaki iyi hali ve sabÄ±kasÄ±z olmasÄ± sebebiyle adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye edildi. Mudanya ilçesinde 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n AÄŸustos ayÄ±nda çÄ±kan orman yangÄ±nÄ±nÄ± seyretmek için araçlarÄ±nÄ± yol kenarÄ±na çeken Seyit (35) ve Deniz Çekirge (34) çiftine, yarÄ±ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± öne sürülen 4 otomobilden biri çarptÄ±. Çift, kaldÄ±rÄ±ldÄ±klarÄ± hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. OlayÄ±n ardÄ±ndan sürücü E.M. (36) tutuklandÄ±.Cumhuriyet savcÄ±sÄ±, mütalaasÄ±nda, sürücünün 22.5 yÄ±la kadar hapsini talep etti. Bunun üzerine söz alan müÅŸteki avukatÄ± Ali Demir, "Kaza sebebiyle bir aile yok oldu. Birden fazla kiÅŸi yaralandÄ±. Emsal bir karar olmasÄ±nÄ± istiyoruz" diye konuÅŸtu.

SANIK AVUKATINDAN ERDAL TOSUN ÖRNEÄžÄ°

SanÄ±k avukatÄ± ise, geçtiÄŸimiz günlerde hayatÄ±nÄ± kaybeden ünlü oyuncu Erdal Tosun'un kazasÄ±nÄ± örnek vererek, "Orada da gazetelerden okuduÄŸumuz kadarÄ±yla aÅŸÄ±rÄ± hÄ±z vardÄ±. Her davayÄ± ayrÄ± ayrÄ± deÄŸerlendirmek lazÄ±m. O sürücü 45 günlük tutukluluk halinin ardÄ±ndan serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±" açÄ±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±. Son sözü sorulan sanÄ±k, "Çok üzgünüm. Böyle bir kazanÄ±n olmasÄ±nÄ± istemezdim. 18 aydÄ±r tutukluyum. Tahliyemi istiyorum. Adaletinize güveniyorum" ÅŸeklinde konuÅŸtu. SanÄ±ÄŸÄ±n 18 aylÄ±k tutuklu kalmasÄ±, duruÅŸmalardaki iyi hali ve sabÄ±kasÄ±z olmasÄ± sebebiyle cezayÄ± 7 yÄ±l 9 ay 10 güne indiren mahkeme heyeti, sürücüyü oy çokluÄŸuyla adli kontrol ÅŸartÄ±yla tahliye etti.