Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 10:04

Valilik Ã¶nÃ¼nde ÅŸehadet getirip boynunu kesti


KÃ¼tahya ValiliÄŸi'ne gelen iÅŸsiz olduÄŸunu aÃ§Ä±klayan Ä°brahim Toy, polisler tarafÄ±ndan mesai bittiÄŸi iÃ§in binaya alÄ±nmayÄ±nca cebinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± usturayla boynunu kesti.

17.30 sÄ±ralarÄ±nda Kütahya ValiliÄŸi önüne gelen, iÅŸsiz olan Ä°brahim Toy, binaya girmek isteyince görevli polisler mesai saatinin bitmesi nedeniyle kendisini içeriye alamayacaklarÄ±nÄ± söyledi. Bunun üzerine Toy cebinden çÄ±kardÄ±ÄŸÄ± usturayÄ± boynuna dayayarak intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±. Toy'u takviye gelen polisler intiharÄ±ndan vazgeçirmeye çalÄ±ÅŸtÄ±. Ä°brahim Toy polislere 'HakkÄ±nÄ±zÄ± helal edin' diyerek Kelime-i Åžehadet getirip elindeki usturayla boynunu hafif ÅŸekilde kesti. Bir polis memuru, sigarasÄ±nÄ± yakmak için yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± Toy'un dalgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±ndan yararlanÄ±p elindeki usturayÄ± alarak etkisiz hale getirdi. Boynunu hafif ÅŸekilde kesmesi nedeniyle ambulansla Kütahya DumlupÄ±nar Üniversitesi Evliya Çelebi EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne götürülen Ä°brahim Toy, kendisine iÅŸ bulunmasÄ± için ValiliÄŸe geldiÄŸini söyledi.

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