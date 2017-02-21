Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 21/02/2017 11:04

Ä°nsan kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ±n daÄŸda terk ettiÄŸi gÃ¶Ã§men donan ayak parmaklarÄ±nÄ± kaybetti


TÃ¼rkiye'ye Ä°ran Ã¼zerinden insan kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± yapan kiÅŸilerce giriÅŸ yapman ve AÄŸrÄ± DaÄŸÄ±'nda bÄ±rakÄ±lan PakistanlÄ± genÃ§, 35 saat boyunca yÃ¼rÃ¼mesi sonucunda parmaklarÄ±nÄ±n donmasÄ±na ve kesilmesine sebep oldu.

Pakistan'Ä±n Pencap eyaletinden hayalindeki ülke olan Türkiye'ye insan tacirleri ile birlikte Ä°ran üzerinden giriÅŸ yapan Muhammet Idnan Han'Ä±n aÅŸÄ±rÄ± soÄŸuktan ayaklarÄ± dondu. Türkiye'ye giriÅŸ yaptÄ±klarÄ±nda ayaklarÄ±nÄ±n donmasÄ±ndan dolayÄ± yürüyecek gücü kalmayan 24 yaÅŸÄ±ndaki Muhammet Idnan Han, kendisi gibi kaçak olan 34 kiÅŸi ve insan tacirleri tarafÄ±ndan AÄŸrÄ± DaÄŸÄ± eteklerinde kaderine terk edildi. Bölgede devriye gezen jandarma komandolar tarafÄ±ndan bitkin bir halde bulunan PakistanlÄ± genç, battaniyeye sarÄ±larak DoÄŸubayazÄ±t Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Han, AÄŸrÄ± Devlet Hastanresi'ne oradan da Åžubat ayÄ± baÅŸÄ±nda Atatürk Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Yakutiye AraÅŸtÄ±rma Hastanesi YanÄ±k Merkezi'ne getirildi. Hastanede geçirdiÄŸi operasyonla Muhammet Idnan Han'Ä±n ayak parmaklarÄ±nÄ±n tamamÄ± kesildi. PakistanlÄ± Muhammet Idnan Han'Ä± hastanede ziyaret eden ve doktorlardan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda bilgi alan ve kÄ±yafet hediye eden Göç Ä°daresi Müdürü HaÅŸim Özcan ise, "Muhammet'in tedavisi bittikten sonra bir süre bizim misafirimiz olacak. Kendisinin saÄŸlÄ±k durumunu öÄŸrenmek üzere buraya gedik. AÄŸlayarak Pakistan'a gitmek istemediÄŸini belirtiyor. Ancak inceleme yapacaÄŸÄ±z ondan sonra karar vereceÄŸiz. Biz gelenin dinine, Ä±rkÄ±na mezhebine bakmÄ±yoruz. Ä°nsan bize emanet. YardÄ±m muhtaç olmasÄ± yeterli. Allah devlete millete zeval vermesin" diye konuÅŸtu.

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