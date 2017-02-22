Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 08:36

Madeni paradan AtatÃ¼rk'Ã¼n portresi Ã§Ä±karÄ±lÄ±yor mu iÅŸte cevabÄ±

madeni para

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehmet ÅžimÅŸek, AtatÃ¼rk'Ã¼n portresinin madeni paralardan Ã§Ä±karÄ±lÄ±p Ã§Ä±karÄ±lmayacaÄŸÄ±na dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

TBMM Genel Kurulunda, vergisini düzenli ödeyen mükelleflere vergi indirimi, Ahilik SandÄ±ÄŸÄ± kurulmasÄ±, yabancÄ±lara konut ve iÅŸ yeri satÄ±ÅŸlarÄ±nda KDV istisnasÄ±, TEDAÅž ve tarÄ±msal kredi alacaklarÄ±nÄ± yeniden yapÄ±landÄ±ran düzenlemeleri de içeren "Torba teklif"in üzerindeki görüÅŸmeler tamamlandÄ±.

Teklifin tümü üzerinde sorularÄ± yanÄ±tlayan ÅžimÅŸek, emeklilere promosyon noktasÄ±nda da uzun süredir olan beklentiye iliÅŸkin çözüm üretildiÄŸini, uygulamada sÄ±kÄ±tÄ±lar varsa bunlarÄ± inceleyeceklerini söyledi.

Dar ve sabit gelirlere iliÅŸkin AK Parti hükümetlerinin ciddi vergi indirimleri yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, gündemde ilave bir çalÄ±ÅŸmanÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi. 

Çiftçilerin özel bankalara olan borçlarÄ±yla ilgili düzenleme yapÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden ÅžimÅŸek, Ziraat BankasÄ±na borçlarÄ±nÄ±n yüzde 5 faizle yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n önemli bir fÄ±rsat olduÄŸunu aktardÄ±.

Atatürk'ün portresinin yeni basÄ±lan madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ±n söz konusu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten ÅžimÅŸek, "Bunlar sÄ±nÄ±rlÄ± sayÄ±da basÄ±lan hatÄ±ra paralardÄ±r. Hiçbir ÅŸekilde ülkemizin kurtarÄ±cÄ±sÄ±, kurucusu ve hepimiz için büyük lider olan Atatürk'ün portresinin madeni paralardan çÄ±karÄ±lmasÄ± asla ve asla söz konusu deÄŸildir, olmayacaktÄ±r. HatÄ±ra paralara sÄ±nÄ±rlÄ± bir istisnadÄ±r." dedi.

 
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