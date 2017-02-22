Irmak'Ä±n babasÄ± eÅŸi ve kÄ±zÄ±nÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼ sonra da intihar etti

Manisa'nÄ±n AlaÅŸehir ilÃ§esinde meydana gelen layda tecavÃ¼ze uÄŸrayÄ±p komÅŸusu tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Irmak'Ä±n babasÄ±, eÅŸi ve diÄŸer kÄ±zÄ± Ã¶ldÃ¼rdÃ¼

Olay, dün saat 19.00 sÄ±ralarÄ±nda Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Geçen 14 Ekim’de ortadan kaybolan ve hurdacÄ±lÄ±k yapan Himmet Aktürk’ün katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± televizyon programÄ±nda tecavüz edip öldürdükten sonra üzüm baÄŸÄ±na gömdüÄŸünü itiraf ettiÄŸi 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal’Ä±n babasÄ± Bilal Kupal, henüz bilinmeyen nedenle eÅŸi Suriye Kupal’la tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n büyümesi üzerine cinnet getiren Bilal Kupal önce eÅŸini daha sonra da diÄŸer kÄ±zÄ± AyÅŸe Kupal’Ä± bÄ±çakla yaraladÄ±. Bilal Kupal ardÄ±ndan bÄ±çaÄŸÄ± kendi göÄŸsü ve karnÄ±na sapladÄ±.

(KÄ±zÄ± AyÅŸe Kupal)

Gürültüleri duyan mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. Ä°hbar üzerine gelen polis eve girdiÄŸinde Kupal ailesini yerde kanlar içerisinde buldu. Eve gelen saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± kontrolde anne Suriye Kupal ile kÄ±zÄ± AyÅŸe Kupal’Ä±n öldüÄŸünü belirlendi. AÄŸÄ±r yaralÄ± olan Bilal Kupal, saÄŸlÄ±k ekiplerinin yaptÄ±ÄŸÄ± müdahalenin ardÄ±ndan ambulansla AlaÅŸehir Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Burada tedaviye alÄ±nan Kupal’Ä±n hayati tehlikesinin sürdüÄŸü belirtildi.

OlayÄ±n ardÄ±ndan evde incelemeler devam ederken, olay yerine gelen Kupal ailesinin yakÄ±nlarÄ± sinir krizi geçirdi. Suriye Kupal ve kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenleri savcÄ±nÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan otopsi yapÄ±lmak üzere Ä°zmir Adli TÄ±p Kurumu Morgu’na gönderildi.