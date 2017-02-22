Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 08:45

Ä°stanbul'daki 41 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ± 35 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±nda

daeÅŸ operasyonu

Ä°stanbul'da geniÅŸ Ã§aplÄ± dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda 41 adrese yapÄ±lan baskÄ±n sonucu DAEÅž ÅŸÃ¼phelisi 35 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ä°stanbul Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri tarafÄ±ndan terör örgütü DEAÅž'a mensup kiÅŸilere düzenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 35 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.TEM Özel TÄ°M ekipleri, Sultanbeyli ve Pendik’te 41 adrese bu adrese eÅŸ zamanlÄ± baskÄ±n düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiÄŸi operasyon kapsamÄ±nda hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 35 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.TEM ekipleri adreslerde yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda 6 tabanca, çok sayÄ±da örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. GözaltÄ±na alÄ±nan 35 ÅŸüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi’nde bulunan Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü’ne götürüldü.

 
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