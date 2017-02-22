3 ilde dev gÃ¶Ã§men operasyonu Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinden kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 12 yabancÄ± uyruklu gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesinden Yunanistan'Ä±n SakÄ±z AdasÄ±'na yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kaçmaya çalÄ±ÅŸan 12 Suriye uyruklu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve Türk vatandaÅŸÄ± 2 insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisi yakalandÄ±. KÄ±rklareli'nde ise Bulgaristan'a kaçmaya çalÄ±ÅŸan Suriye uyruklu 21 ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.Bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Dalyan Sahil Güvenlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 21 Åžubat SalÄ± akÅŸamÄ±, 19.15 sÄ±ralarÄ±nda, Karaada yakÄ±nlarÄ±nda bir bot tespit etti. Fiber botu durduran ekipler, 2'si insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisi 14 kiÅŸiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, Dalyan Sahil Güvenlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirdi. Suriye uyruklu olduklarÄ±nÄ± beyan eden 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya, battaniye, yiyecek ve içecek daÄŸÄ±tarak ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk vatandaÅŸÄ± 2 insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisini de sorguya aldÄ±.YapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bu sabahÄ± Ä°zmir Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸüne sevk edildi.