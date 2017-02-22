Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 09:17

3 ilde dev gÃ¶Ã§men operasyonu Ã§ok sayÄ±da ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

gÃ¶Ã§men

Ä°zmir'in Ã‡eÅŸme ilÃ§esinden kaÃ§ak yollarla Yunanistan'a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan 12 yabancÄ± uyruklu gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

Ä°zmir'in ÇeÅŸme ilçesinden Yunanistan'Ä±n SakÄ±z AdasÄ±'na yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla kaçmaya çalÄ±ÅŸan 12 Suriye uyruklu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± ve Türk vatandaÅŸÄ± 2 insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisi yakalandÄ±. KÄ±rklareli'nde ise Bulgaristan'a kaçmaya çalÄ±ÅŸan Suriye uyruklu 21 ÅŸahÄ±s yakalandÄ±.Bir ihbarÄ± deÄŸerlendiren Dalyan Sahil Güvenlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 21 Åžubat SalÄ± akÅŸamÄ±, 19.15 sÄ±ralarÄ±nda, Karaada yakÄ±nlarÄ±nda bir bot tespit etti. Fiber botu durduran ekipler, 2'si insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisi 14 kiÅŸiyi Sahil Güvenlik botuna alarak, Dalyan Sahil Güvenlik Bot KomutanlÄ±ÄŸÄ±na getirdi. Suriye uyruklu olduklarÄ±nÄ± beyan eden 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±ya, battaniye, yiyecek ve içecek daÄŸÄ±tarak ihtiyaçlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±layan Sahil Güvenlik ekipleri, Türk vatandaÅŸÄ± 2 insan kaçakçÄ±sÄ± ÅŸüphelisini de sorguya aldÄ±.YapÄ±lan iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan, 12 sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± bu sabahÄ± Ä°zmir Göç Ä°daresi MüdürlüÄŸüne sevk edildi.

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Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak

Bu akÅŸam KadÄ±kÃ¶y'de oynanacak olan FenerbahÃ§e-Krasnodar maÃ§Ä± iÃ§in saat 16.00'dan sonra bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak.


Patentini aldÄ± lise mezunu su israfÄ±na karÅŸÄ± bu keÅŸfe imza attÄ±

Ordu'da yaÅŸayan lise mezunu 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, su israfÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in bir icata adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±


YoÄŸun bakÄ±mda skandal dans edip halay Ã§ektiler

Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esindeki Ã¶zel bir hastanenin hasta bakÄ±cÄ±larÄ± 4 yÄ±l Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re yoÄŸun bakÄ±mda halay Ã§ekip gÃ¶bek attÄ±lar. Bu durumdan sonra hastane yÃ¶netimi personellerin iÅŸlerine son verdi.