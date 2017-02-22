O ilde ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki iki mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin ValiliÄŸince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle Nusaybin ilçesinin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallelerinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi. Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçenin Kuyular ve DoÄŸanlÄ± mahallerindeki bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, terör örgütü tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n tespit edilerek tahrip edilmesi, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon gerçekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.

Operasyon yapÄ±lacak bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereÄŸince bugün saat 08.00'den itibaren DoÄŸanlÄ± ve Kuyular mahalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ± olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade edilen açÄ±klamada, söz konusu yasaÄŸa riayet edilmesinin can ve mal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.