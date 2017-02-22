Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 09:23

O ilde ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ±

Mardin'in Nusaybin ilÃ§esindeki iki mahallede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'ya yÃ¶nelik operasyon kapsamÄ±nda sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

Mardin ValiliÄŸince, terör örgütü PKK'ya yönelik  düzenlenecek operasyon nedeniyle Nusaybin ilçesinin Kuyular ve DoÄŸanlÄ±  mahallelerinde sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi.  Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, ilçenin Kuyular ve DoÄŸanlÄ±  mahallerindeki bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek, terör  örgütü tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarÄ±n tespit  edilerek tahrip edilmesi, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla operasyon  gerçekleÅŸtirileceÄŸi bildirildi.

Operasyon yapÄ±lacak bölgede yaÅŸayan vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal  güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla; 5442 sayÄ±lÄ± Ä°l Ä°daresi Kanunu'nun ilgili maddeleri  gereÄŸince bugün saat 08.00'den itibaren DoÄŸanlÄ± ve Kuyular mahalleriyle sÄ±nÄ±rlÄ±  olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± ilan edildiÄŸi ifade  edilen açÄ±klamada, söz konusu yasaÄŸa riayet edilmesinin can ve mal güvenliÄŸi  açÄ±sÄ±ndan önem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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