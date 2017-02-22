Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 09:12

Markette hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapÄ±yordu 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n evli ve 7 aylÄ±k hamile olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±


Adana'da 7 aylÄ±k hamile olan 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±z Ã§ocuÄŸunun 16 yaÅŸÄ±nda bir Ã§ocukla evli olduÄŸunu ortaya Ã§Ä±karan polis, kÄ±z Ã§ocuÄŸunu yurda yerleÅŸtirip "cinsel istismar" davasÄ± iÃ§in gerekli yerlerle gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine baÄŸlÄ± Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya göre, 13 yaÅŸÄ±ndaki A. M. akrabalarÄ±yla birlikte bir markete gelerek burada hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmak istedi. Ancak görevliler kadÄ±nlarÄ± fark ederek polisi aradÄ±. Olay yerine gelen polis, kadÄ±nlara Genel Bilgi TaramasÄ± (GBT) sorgusu yapmaya baÅŸladÄ±. Bu arada 13 yaÅŸÄ±ndaki A.M.'nin hamile olduÄŸun gören polis, yaÅŸÄ±nÄ± sordu 13 yaÅŸÄ±nda olduÄŸunu öÄŸrenince ÅŸok oldu. AyrÄ±ca A.M.'nin hÄ±rsÄ±zlÄ±k ve dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±ktan 8 suç kaydÄ± ve KÄ±rÄ±kkale'de karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir hÄ±rsÄ±zlÄ±k olayÄ±ndan dolayÄ± da aranmakta olduÄŸu için gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. A.M. yaÅŸÄ± küçük olduÄŸu için çocuk ÅŸube müdürlüÄŸüne götürüldü. A.M. 7 aylÄ±k hamile olduÄŸu için polis, kiminle birlikte olduÄŸunu sordu. A. M. ise 12 yaÅŸÄ±ndayken Åž.B. isimli bir kiÅŸiyle evlendiÄŸini ve hamile kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, akrabalarÄ±nÄ±n hepsinin küçük yaÅŸta evlendiÄŸini, kendilerinde bunun bir gelenek olduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine cinsel istismardan dosya açan polis, 16 yaÅŸÄ±ndaki damat Åž.B.'yi yakalamak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. A.M. ise hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan adliyeye sevk edildi. YaÅŸÄ± küçük olduÄŸu için savcÄ±lÄ±k safhasÄ±nda tutuksuz yargÄ±lanmak üzere serbest kalan A.M, yurda yerleÅŸtirildi.

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