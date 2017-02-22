Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 09:28

Suriyeli iÅŸÃ§inin kan donduran Ã¶lÃ¼mÃ¼

Suriyeli vatandaÅŸ

Ä°stanbul GÃ¼ngÃ¶ren'de bir tekstil imalathanesinde Ã§alÄ±ÅŸan Suriyeli vatandaÅŸ geÃ§irdiÄŸi kaza sonucunda can verdi

Ä°stanbul Güngören'de bir tekstil imalathanesinde çalÄ±ÅŸan Suriyeli iÅŸçi geçirdiÄŸi iÅŸ kazasÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Alaybey Sokak üzerinde meydana gelen olay iddiaya göre ÅŸöyle gerçekleÅŸti:

Gece saat 02.00 sÄ±ralarÄ±nda Alaybey Sokak üzerinde bulunan iÅŸ hanÄ±nÄ±n 4'üncü katÄ±nda çalÄ±ÅŸan Suriyeli iÅŸçi kolunu makineye kaptÄ±rdÄ±. Makineyi durdurmak isteyen ancak baÅŸaramayan iÅŸçi kanlar içinde yerde kaldÄ±. Bir süre sonra arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n kanlar içinde olduÄŸunu gören diÄŸer iÅŸçiler durumu saÄŸlÄ±k ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaptÄ±klarÄ± incelemenin ardÄ±ndan Suriyeli iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini tespit etti. SaÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan Olay Yeri Ä°nceleme Åžube MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± ekipler Suriyeli iÅŸçinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi imalathaneye gelerek incelemelerde bulundu.

OlayÄ±n gerçekleÅŸtiÄŸi sÄ±rada imalathanede bulunan 2 iÅŸçi ifadesi alÄ±nmak üzere karakola götürüldü.HayatÄ±nÄ± kaybeden iÅŸçinin üzerinden kimlik çÄ±kmadÄ±. 30-35 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenilen Suriyeli iÅŸçinin cansÄ±z bedeni yapÄ±lan incelemelerin ardÄ±ndan Yenibosna'da bulunan Adli TÄ±p Kurumuna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

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