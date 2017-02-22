Edirneâ€™de gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot battÄ± 3 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Edirneâ€™nin Ä°psala Ä°lÃ§esiâ€™nde MeriÃ§ Nehriâ€™nden yasadÄ±ÅŸÄ± yoldan Yunanistanâ€™a geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸan gÃ¶Ã§menleri taÅŸÄ±yan bot devrildi. Olay sonucunda 3 kiÅŸi boÄŸuldu

Olay, saat 00.30 sÄ±ralarÄ±nda, ilçeye baÄŸlÄ± Yenikarpuzlu Beldesi’ndeki Ä°psala 1’inci Hudut Tabur KomutanlÄ±ÄŸÄ± 1’inci Hudut BölüÄŸü Ferre Karakolu yakÄ±nlarÄ±nda meydana geldi. Pakistan uyruklu 8 kaçaÄŸÄ±n bulunduÄŸu ÅŸiÅŸme bot, Meriç Nehri ortasÄ±nda alabora oldu. Askerler ve balÄ±kçÄ±lar tarafÄ±ndan 5 kaçak kurtarÄ±lÄ±rken, boÄŸulan 3 kaçaÄŸÄ±n cesedi kÄ±yÄ±ya çÄ±karÄ±ldÄ±. SoÄŸuktan etkilenen 5 kaçak, ilk müdahalelerinin ardÄ±ndan KeÅŸan Devlet Hastanesi’ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. 3 kaçaÄŸÄ±n cesedi, savcÄ± ve jandarmanÄ±n incelemesinin ardÄ±ndan kimlik tespiti ve otopsi için Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu’na gönderildi.SoruÅŸturma sürüyor.