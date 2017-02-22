Ä°ran destek veriyor MÃ¼nbiÃ§'e PKK yaÄŸÄ±yor

TSK'nÄ±n Suriye'deki FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ±'nÄ±n El Bab operasyonundan sonra MÃ¼nbiÃ§'e Ä°ran'Ä±n da desteÄŸiyle PKK'lÄ±larÄ±n getirildiÄŸi ve silah yardÄ±mÄ±nda bulunulduÄŸu sÃ¶ylendi.

PKK, bir yandan Kandil ve Åžengal'den takviye güçlerini bölgeye taÅŸÄ±rken bir yandan da Kobani ve Münbiç'te erkekleri zorla örgüte katÄ±yor.Ankara-Washington hattÄ±nda askeri ve diplomatik alanda Rakka harekatÄ±na yönelik görüÅŸmeler devam ederken, Türkiye 35 günden bu yana ABD'li yetkililere 6 kez PKK'nÄ±n kontrol altÄ±nda tuttuÄŸu Münbiç'e ve Türkiye'nin Vatan topraÄŸÄ± konumundaki Karakozak bölgesine harekat düzenleme konusundaki kararlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilettiÄŸi öÄŸrenildi. Harekat kararÄ±nÄ±n 10 Mart'ta netleÅŸmesi beklenirken, PKK'nÄ±n da kontrolündeki bölgelere Türkiye ve Suriye içinden geçiÅŸleri yasakladÄ±ÄŸÄ± Kobani merkezli askere toplama merkezi kurduÄŸu ve bölgedeki gençleri Münbiç harekatÄ± için topladÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

Kaynak: Yeni Åžafak