Bu otel sizin bildiÄŸiniz gibi deÄŸil hizmet bedeli 150 TL

TÃ¼rkiye'de en fazla kuÅŸa sahip olan, kuÅŸ yarÄ±ÅŸlarÄ± Ã¶ncesi barÄ±nma, saÄŸlÄ±k, yarÄ±ÅŸ eÄŸitimi ve beslenmeye kadar tÃ¼m hizmetlerin verildiÄŸi "GÃ¼vercin Otelinde" bir gÃ¼vercinin Ã¼creti ise 150 TL.

Türkiye'de, kapasite olarak en fazla kuÅŸ adetine sahip olan kolombodrum tesisi Edirne'de inÅŸa edildi. Posta güvercini tutkunlarÄ±, yarÄ±ÅŸlar öncesi kuÅŸlarÄ±nÄ± bu tesise getirip, otel konforundan barÄ±nmaya, saÄŸlÄ±k hizmetlerine, yarÄ±ÅŸ eÄŸitimlerinden beslenmelerine kadar tüm hizmetleri alabiliyor. Kolombodrum' olarak da bilinen, posta güvercinleri için ortak kümesin en büyük tesisi Edirne'de inÅŸa ediliyor. Bursa, Ä°zmir, Akhisar, Manisa, BalÄ±kesir gibi Türkiye'nin çeÅŸitli illerinde bulunan posta güverciniseverler, yarÄ±ÅŸlar öncesi kuÅŸlarÄ±nÄ± yatÄ±rÄ±m bedeli 1.5 milyon TL olan tesise göndererek, belirli sürelerde yarÄ±ÅŸ eÄŸitimi, barÄ±nma ve saÄŸlÄ±k gibi hizmetleri alabiliyor.

GÜVERCÄ°N HASTANESÄ°

Güvercinseverlerin 'güvercin oteli' olarak da adlandÄ±rdÄ±klarÄ± kolombodrum tesisi, 500 metrekare kapalÄ± alanÄ± ve yaklaÅŸÄ±k 3 bin kuÅŸ kapasitesi ile hizmet vermeye baÅŸladÄ±. Tesisin en önemli özellikleri arasÄ±nda hayvan ferahÄ± açÄ±sÄ±ndan kümes tasarÄ±mÄ±, zemini ve yapÄ±sÄ± ön plana çÄ±karken, posta güvercinleri içinde bünyesinde bir hastane barÄ±ndÄ±rÄ±yor. YarÄ±ÅŸlar esnasÄ±nda sakatlanan veya rahatsÄ±zlanan kuÅŸlara, güvercin hastanesinde görevli veterinerler tarafÄ±ndan hemen müdahale ediliyor. Türkiye'de, kapasite olarak en fazla kuÅŸ adetine sahip olan ve Edirne'de inÅŸa edilen kolombodrum tesisinde, özel güvercinlerinin kalmasÄ±nÄ± isteyen güvercinseverlerin kuÅŸbaÅŸÄ±na 150 TL ödediÄŸini anlatan tesis çalÄ±ÅŸanÄ± ÅžimÅŸek, "KuÅŸlarÄ±n bakÄ±mÄ± ve buradaki hizmet için yarÄ±ÅŸ sezonu boyunca, güvercinseverlerden kuÅŸbaÅŸÄ±na 150 TL ödeme alÄ±yoruz" dedi.