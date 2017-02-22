YoÄŸun bakÄ±mda skandal dans edip halay Ã§ektiler

Antalya'nÄ±n Kepez ilÃ§esindeki Ã¶zel bir hastanenin hasta bakÄ±cÄ±larÄ± 4 yÄ±l Ã¶nce Ã§ekilen gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lere gÃ¶re yoÄŸun bakÄ±mda halay Ã§ekip gÃ¶bek attÄ±lar. Bu durumdan sonra hastane yÃ¶netimi personellerin iÅŸlerine son verdi.

Antalya'da özel bir hastanenin yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde, hemÅŸire ve hasta bakÄ±cÄ±larÄ±n halay çekip göbek attÄ±ÄŸÄ± görüntüler 4 yÄ±l sonra ortaya çÄ±ktÄ±. Görüntülerde yer alan personelin, olay tarihinden kÄ±sa süre sonra iÅŸten çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Kepez Ä°lçesi'ndeki özel hastanenin eski bir çalÄ±ÅŸanÄ± tarafÄ±ndan paylaÅŸÄ±lan görüntüler, yoÄŸun bakÄ±m ünitelerinde çekildi. 23 AralÄ±k 2013 günü çekilen görüntülerden ilkinde, ameliyat önlüklü hemÅŸire ve hasta bakÄ±cÄ±lar yoÄŸun bakÄ±m ünitesinde önce halay çekiyor, ardÄ±ndan göbek atÄ±yor. HastabakÄ±cÄ± ve hemÅŸirelerin kendi aralarÄ±nda "Yerinde durmuyor ki, salla", "BakÄ±m mÄ± yapÄ±yor, oyun mu oynuyor belli deÄŸil", "YavaÅŸ yavaÅŸ, kamera bozuluyor, hÄ±zlÄ± gitme", "Sen oynamasÄ±nÄ± bir öÄŸren" sözleri de görüntülere yansÄ±yor. Hastane sahibi Hüseyin SarÄ±, olayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± tarihten kÄ±sa süre sonra görüntülerin kendisine ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bu kiÅŸilerin iÅŸine derhal son vererek, konuyu Ä°l SaÄŸlÄ±k MüdürlüÄŸü'ne bildirdiklerini söyledi. Antalya'da bünyelerinde bulunan hastanalerde 580 personel çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten SarÄ±, bölgenin en donanÄ±mlÄ± yoÄŸun bakÄ±m ünitesine sahip olduklarÄ±nÄ±, bu tarz görüntülere asla taviz vermeyeceklerini vurguladÄ±.