Patentini aldÄ± lise mezunu su israfÄ±na karÅŸÄ± bu keÅŸfe imza attÄ±

Ordu'da yaÅŸayan lise mezunu 19 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§, su israfÄ±nÄ± Ã¶nlemek iÃ§in bir icata adÄ±nÄ± yazdÄ±rdÄ±

Lise mezunu olan ve halen üniversite sÄ±navlarÄ±na hazÄ±rlanan 19 yaÅŸÄ±ndaki Kadir Kaya, ilginç bir keÅŸif yaptÄ±. Türkiye Patent Enstitüsü tarafÄ±ndan da onaylanan ve patent alan gencin keÅŸfi olan ve muslukta suyun boÅŸa akmasÄ±nÄ± engelleyen çubuklu aparat ile büyük bir su tasarrufu saÄŸlanÄ±yor. Genç kaÅŸif Kadir Kaya, "Musluk baÅŸÄ±nda traÅŸ olma, el sabunlama, diÅŸ fÄ±rçalama sÄ±rasÄ±nda su boÅŸa akÄ±yor. Hatta suyun boÅŸa akmasÄ±nÄ± engellemek için elektriÄŸe baÄŸlÄ± düzenekler kullanÄ±lÄ±yor. Ancak patentini aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu çubuklu aparat, musluÄŸa takÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda su boÅŸa akmÄ±yor. ÇubuÄŸu yana çektiÄŸinizde su akÄ±yor, bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda su akÄ±ÅŸÄ± otomatik olarak duruyor. TakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± muslukta yüzde 85 oranÄ±nda su tasarrufu saÄŸlayan bu aparat kombili evlerde büyük enerji tasarrufu da saÄŸlÄ±yor. AynÄ± zamanda su bataryasÄ±nÄ±n da ömrünü uzatÄ±yor. Bu aparatÄ±n üretilmesi için bir yatÄ±rÄ±mcÄ± arÄ±yorum" dedi.