Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 10:43

Ä°stanbul'da bugÃ¼n bazÄ± yollar trafiÄŸe kapanacak


Bu akÅŸam KadÄ±kÃ¶y'de oynanacak olan FenerbahÃ§e-Krasnodar maÃ§Ä± iÃ§in saat 16.00'dan sonra bazÄ± yollar araÃ§ trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, maç nedeniyle bazÄ± yollar saat 16.00'dan itibaren araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak. Fenerbahçe-Krasnodar karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± nedeniyle, D-100 güney yol BoÄŸaziçi Köprüsü'nden geliÅŸ Üsküdar-Harem ayrÄ±mÄ±ndan itibaren Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi'ne gelen güney baÄŸlantÄ± yolu, Recep Peker Caddesi (YoÄŸurtçu ParkÄ± kavÅŸaÄŸÄ±ndan BaÄŸdat Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar olan kÄ±sÄ±m) ile BaÄŸdat Caddesi (Ülker Stadyumu Fenerbahçe Åžükrü SaraçoÄŸlu Spor Kompleksi arkasÄ± TaÅŸköprü Caddesi D-100 baÄŸlantÄ± yolu katÄ±lÄ±mÄ±ndan itibaren, KÄ±zÄ±ltoprak Recep Peker Caddesi kavÅŸaÄŸÄ±na kadar) araç trafiÄŸine kapatÄ±lacak.

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