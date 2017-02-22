Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 15:33

TSK'da gÃ¶revli kadÄ±nlar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilecek

TSK

AlÄ±nan son karara gÃ¶re TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinde Genelkurmay karargahÄ±, kuvvet komutanlÄ±klarÄ± ve baÄŸlÄ± birliklerde gÃ¶rev yapan kadÄ±n subay ve astsubaylar baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ takabilecek

 AA muhabirinin edindiÄŸi bilgiye göre, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nca Türk SilahlÄ± Kuvvetleri KÄ±yafet YönetmeliÄŸinde DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Yönetmelik hazÄ±rlandÄ±.

Düzenlemeyle Türk SilahlÄ± Kuvvetleri KÄ±yafet YönetmeliÄŸi'nin "Genel Hükümleri" bölümüne eklenen maddede, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri mensubu bayan subaylar, sözleÅŸmeli subaylar, astsubaylar, sözleÅŸmeli astsubaylar ve askeri öÄŸrenciler ile bunlarÄ±n adaylarÄ± ve kursiyerleri, resmi üniformalarÄ±yla birlikte ÅŸapka, bere veya kep altÄ±na baÅŸlarÄ±na taktÄ±klarÄ± üniforma renginden istihkak olarak verilen desensiz giysileri yüzlerini kapatmayacak ÅŸekilde takabilirler" ifadeleri yer aldÄ±.Yönetmelik Resmi Gazete'de yayÄ±mlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yürürlüÄŸe girecek. 

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