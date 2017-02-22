Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 15:36

13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ±n baÅŸÄ±na gelenler kan dondurdu

kocaeli haberleri

Kocaeli'nde meydana gelen olaya gÃ¶re 13 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±za uyuÅŸturucu iÃ§irip cinsel istismarda bulunan 11 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

BaÅŸiskele’de oturan ortaokul öÄŸrencisi 13 yaÅŸÄ±ndaki C.G. evinden kaçarken, bir hafta sonra bulundu. C.G.’nin evden kaçtÄ±ÄŸÄ±nda birlikte olduÄŸu kiÅŸilerin kendisine uyuÅŸturucu verdiÄŸini söylemesi üzerine, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžubesi görevlileri, C.G’nin ailesi ile görüÅŸerek olayla ilgili bilgi aldÄ±.

UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü C.G’ye uyuÅŸturucu madde veren ve cinsel istismarda bulunan 11 ÅŸüphelinin tespitini yaptÄ±. ArdÄ±ndan Emniyet MüdürlüÄŸü ekipleri 11 ÅŸüpheli eÅŸ zamanlÄ± operasyonla yakalandÄ±. YaÅŸÄ± küçük kÄ±za uyuÅŸturucu temin eden, içmesine aracÄ±lÄ±k eden ve uyuÅŸturucu maddenin etkisindeyken kendisine cinsel istismarda bulunan, aralarÄ±nda yaÅŸÄ± küçük erkek çocuklarÄ±nÄ±n da bulunduÄŸu 11 kiÅŸi hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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