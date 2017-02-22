Barbaros Åžansal hakkÄ±nda hazÄ±rlanan iddianame kabul edildi

ModacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa iade edilen iddianame mahkeme tarafÄ±ndan kabul edildi

Sosyal medyadaki paylaÅŸÄ±mlarÄ± nedeniyle Kuzey KÄ±brÄ±s Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) sÄ±nÄ±rdÄ±ÅŸÄ± edildikten sonra gözaltÄ±na alÄ±nan ve nöbetçi hakimlikçe 3 Ocak'ta tutuklanan ünlü modacÄ± Barbaros Åžansal hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±k, iade edilen ilk iddianameyi düzenleyerek yeniden mahkemeye gönderdi. Ä°stanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi de düzenlenen iddianameyi bugün kabul etti.

TUTUKLULUK HALÄ° DEVAM

Mahkeme, Barbaros Åžansal'Ä±n "suçun vasfÄ±, delil durumu, kaçmasÄ±, saklanmasÄ± ihtimalinin bulunmasÄ±, tutuklukta geçen makul süreyi aÅŸan bir durum olmamasÄ±" gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamÄ±na karar verdi. Ä°lk duruÅŸma, 16 Mart'ta yapÄ±lacak.

3 YILA KADAR HAPSÄ° Ä°STENDÄ°

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Genel SekreterliÄŸi ile birlikte üç kiÅŸinin "ihbarda bulunanlar" olarak yer aldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, Barbaros Åžansal hakkÄ±nda "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçundan 1 yÄ±ldan 3 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi. Düzenlenen iddianamede, söz konusu tweet'lere yer verilerek iadeye gerekçe olan kÄ±sÄ±mlara iliÅŸkin açÄ±klamalar yapÄ±ldÄ±.

KONUM BÄ°LGÄ°SÄ° EKLENEBÄ°LÄ°R

Åžüphelinin KÄ±brÄ±s'ta olduÄŸu halde, paylaÅŸÄ±mÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer olarak Ä°stanbul görülmesine dair iade gerekçesinin hatÄ±rlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddianamede, "Twitter profil ayarlarÄ±nda bulunan hesap sekmesinde kullanÄ±cÄ± tarafÄ±ndan konum bilgisi eklenebileceÄŸi, kiÅŸi kendi konum ve paylaÅŸÄ±mÄ±n KÄ±brÄ±s'ta gösterebileceÄŸi gibi Ä°stanbul'da da gösterebileceÄŸi" ifade edildi.

"TÜRK MÄ°LLETÄ°NÄ° AÅžAÄžILAMA" SUÇU DOSYADAN AYRILDI

"Türk Milletini alenen aÅŸaÄŸÄ±lama" suçu ile ilgili ifadelerin iddianamede yer almasÄ±nÄ±n yargÄ±lamanÄ±n konusunu belirlemede karÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸa neden olacaÄŸÄ±na iliÅŸkin iade gerekçesine karÅŸÄ± ise iddianamede, "bu suç açÄ±sÄ±ndan dosyanÄ±n ayrÄ±larak baÅŸka bir soruÅŸturma dosyasÄ±na eklendiÄŸinin açÄ±kça ifade edildiÄŸi" vurgulandÄ±. Ä°ddianamede, kÄ±ÅŸkÄ±rtmanÄ±n farklÄ± halk topluluklarÄ±nÄ± birbirine karÅŸÄ± düÅŸmanlÄ±ÄŸa sevk etmesi ve kamu güvenliÄŸi için tehlikeli olabilecek yeterlilikte olmasÄ±, tehlikenin somut ve yakÄ±n tehlike olmasÄ±, kÄ±ÅŸkÄ±rtmanÄ±n ÅŸiddet içermesi gerektiÄŸi belirtildi. Åžüpheli Barbaros Åžansal'Ä±n sosyal paylaÅŸÄ±m sitesindeki mesajlarÄ±yla "HalkÄ± kin ve düÅŸmanlÄ±ÄŸa alenen tahrik etmek" suçunu iÅŸlediÄŸi belirtilerek cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talep edildi.