HDP'li vekil Altan Tan'Ä±n 38,5 yÄ±la kadar hapsi isteniyor

HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan iÃ§in 5 ayrÄ± suÃ§tan 38,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istendi
Terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ktan sonra adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bÄ±rakÄ±lan HDP DiyarbakÄ±r Milletvekili Altan Tan hakkÄ±nda 5 ayrÄ± suçtan 38,5 yÄ±la kadar hapis cezasÄ± istemiyle dava açÄ±ldÄ±.
Milletvekillerinin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin anayasada deÄŸiÅŸiklik yapÄ±lmasÄ±nÄ± öngören kanunun Resmi Gazete'de yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girmesinin ardÄ±ndan milletvekillerinin dosyalarÄ±nÄ±n incelenmesi sürüyor.
Bu kapsamda DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca Tan hakkÄ±nda hazÄ±rlanan 304 sayfalÄ±k iddianame, 5. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Ä°ddianamede, Anayasa'nÄ±n 83. maddesi uyarÄ±nca Tan'Ä±n eylemlerine iliÅŸkin yasama dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle 6 fezlekenin TBMM'ye sunulmak üzere Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸüne "Yasama DokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n" kaldÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle gönderildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
6718 sayÄ±lÄ± Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±nda DeÄŸiÅŸiklik YapÄ±lmasÄ±na Dair Kanunun 1. maddesi ile Türkiye Cumhuriyeti AnayasasÄ±na eklenen geçici 20. madde gereÄŸince Tan'Ä±n fezlekelerde yer alan eylemlerine iliÅŸkin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edilen iddianamede, soruÅŸturma dosyalarÄ±nÄ±n Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MüdürlüÄŸü vasÄ±tasÄ±yla gereÄŸinin takdir ve ifasÄ± bakÄ±mÄ±ndan DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gönderildiÄŸi anÄ±msatÄ±ldÄ±.
Ä°ddianamede, Tan'Ä±n Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ve terör örgütü PKK kurucularÄ±nÄ±n ideolojisi doÄŸrultusunda hareket ettiÄŸi, örgütün silahlÄ± eylemlerine sahip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.