Valilik aÃ§Ä±kladÄ± Siirt'te o uygulama 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±

Siirt'te uygulamaya konulan Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi uygulamasÄ± 15 gÃ¼n sÃ¼re daha uzatÄ±ldÄ±

Siirt ValiliÄŸi, Eruh ilçesi DikboÄŸaz köyü Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸusunda yer alan 'Kelusta Tepe' mevkisi ile BaÄŸgöze Jandarma Karakol KomutanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n kuzeyinde yer alan 'Heliz Deresi' mevkisi için uygulanan 'Geçici güvenlik bölgesi' uygulamasÄ±nÄ±n 23 Åžubat- 9 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda 15 gün süreyle uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada vatandaÅŸlarÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, emniyet ve asayiÅŸi temin etmek amacÄ±yla her türlü tedbirin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilerek ÅŸöyle denildi: "Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, suç iÅŸlenmesinin önlenmesi ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n hak ve özgürlüklerinin korunmasÄ± amacÄ±yla 23 Åžubat 2017- 9 Mart 2017 tarihleri arasÄ±nda 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiÅŸtir. VatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n, can ve mal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan bu alanlara girmesi yasaklanmÄ±ÅŸtÄ±r."