Valilik aÃ§Ä±kladÄ± Siirt'te o uygulama 15 gÃ¼n daha uzatÄ±ldÄ±

Siirt'te uygulamaya konulan özel güvenlik bölgesi uygulaması 15 gün süre daha uzatıldı

Siirt Valiliği, Eruh ilçesi Dikboğaz köyü Jandarma Karakol Komutanlığının doğusunda yer alan 'Kelusta Tepe' mevkisi ile Bağgöze Jandarma Karakol Komutanlığı'nın kuzeyinde yer alan 'Heliz Deresi' mevkisi için uygulanan 'Geçici güvenlik bölgesi' uygulamasının 23 Şubat- 9 Mart 2017 tarihleri arasında 15 gün süreyle uzatıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, emniyet ve asayişi temin etmek amacıyla her türlü tedbirin alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Bu kapsamda söz konusu bölgeler milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 23 Şubat 2017- 9 Mart 2017 tarihleri arasında 'Özel Güvenlik Bölgesi' olarak ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın, can ve mal güvenliği açısından bu alanlara girmesi yasaklanmıştır."