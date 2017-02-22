Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 15:50

BaÅŸkentte dilencilere yÃ¶nelik dev operasyon

dilenci operasyonu

Ankara'da dÃ¼zenlenen operasyon sonucunda Ã§oÄŸu Suriyeli yaklaÅŸÄ±k 60 dilenci yakalandÄ±

Ankara'da zabÄ±ta ve polis ekiplerinin ortak çalÄ±ÅŸmasÄ±yla dilencilere yönelik operasyon yapÄ±ldÄ±. Operasyonda yakalanan çoÄŸu Suriyeli yaklaÅŸÄ±k 60 dilenci, toplama merkezlerine götürüldü.BaÅŸkent'te 10 zabÄ±ta, 14 asayiÅŸ, 6 çocuk ÅŸube ekibi olmak üzere toplam 10 ekip ve yaklaÅŸÄ±k 100 personelle 5 merkez ilçe ile Sincan ve Etimesgut ilçelerinde dilencilere yönelik operasyon gerçekleÅŸtirildi. Ä°ÅŸlek kavÅŸaklarda bebekleriyle duygu sömürüsü yaparak dilencilik yapan çoÄŸu Suriyeli yaklaÅŸÄ±k 60 dilenci yakalandÄ±. Özellikle daha iÅŸlek olan Turan GüneÅŸ, Oran KavÅŸaÄŸÄ±, Mevlana BulvarÄ±, Ulus gibi bölgelerde operasyonlar yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±. Polis ve zabÄ±ta ekiplerini gören dilenciler, ekiplerle adeta köÅŸe kapmaca oynadÄ±. Ekipleri peÅŸlerinden koÅŸturan dilenciler, yakalanmaktan kurtulamadÄ±. Kimi kirasÄ±nÄ± ödemek için, kimi ise çocuÄŸunun karnÄ±nÄ± doyurmak için dilencilik yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. BazÄ± dilenciler ise çekim yapan gazetecilere tepki gösterdi.

Ekiplerin çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucu yakalanan dilenciler, Etlik'te bulunan Ankara BüyükÅŸehir Belediyesine ait dilenci toplama merkezine getirildi. Burada dilencilere kimlik tespiti yapÄ±lacaÄŸÄ±, kimsesiz olan çocuklarÄ±n Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ± Ä°l MüdürlüÄŸüne ait yurtlara yerleÅŸtirileceÄŸi öÄŸrenildi.

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