Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 16:59

Kuyudan Ã¶yle bir ÅŸey Ã§Ä±ktÄ± ki duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

kuyudan Ã§Ä±kan ceset

Ä°stanbul Pendik'te bir kuyuda yapÄ±lan arama sonucunda bir kadÄ±na ait ceset Ã§Ä±karÄ±ldÄ±

Ä°stanbul Pendik'te ihbar üzerine bir kuyuda arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatan ekipler Niger Deli isimli 52 yaÅŸÄ±nda bir kadÄ±na ait ceset çÄ±kardÄ±. Kuyudan çantasÄ± ve telefonuyla birlikte çÄ±karÄ±lan kadÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r orada olduÄŸu tahmin ediliyor.Pendik ErtuÄŸrul Gazi Mahallesi Orman Caddesi'nde bulunan bir kuyuda ceset olduÄŸuna dair ihbar alan polis ekipleri harekete geçti. Ä°hbar üzerine kuyunun olduÄŸu bölgeye çok sayÄ±da polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Konuyla ilgili çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan polis ekipleri olay yerinde geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±. Kuyu içerisinde arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapan ekipler Niger Deli isimli 52 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±na ait cesede ulaÅŸtÄ±. Kuyudan çÄ±kartÄ±lan cesedin yanÄ±nda çanta ve telefon olmasÄ± ise dikkat çekti. KadÄ±nÄ±n yaklaÅŸÄ±k 5 aydÄ±r kuyuda olduÄŸu tahmin edilirken ceset incelenmek üzere Yenibosna'da bulunan Adli TÄ±p Kurumu'na kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Polis ekipleri olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.

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