Binlerce insanÄ±n sonu olabilirdi facia son anda engellendi

Ä°stanbul Fatih'te bir adrese yapÄ±lan baskÄ±n sonucunda satÄ±ÅŸa hazÄ±r yÃ¼zlerce ÅŸiÅŸe sahte iÃ§ki bulundu

Ä°stanbul Fatih'te bir sahte içki üretildiÄŸini tespit eden polis ekipleri bir iÅŸ hanÄ±na baskÄ±n düzenledi. YapÄ±lan operasyonda satÄ±ÅŸa hazÄ±r yüzlerce ÅŸiÅŸe sahte içki ele geçirildi. Operasyonda 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Fatih Emniyet MüdürlüÄŸü AsayiÅŸ Åžube Büro AmirliÄŸine baÄŸlÄ± ekipler, bar ve eÄŸlence merkezlerine sahte içki satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ihbarÄ± üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Åžüpheli ÅŸahÄ±slarÄ± takibe alan emniyet ekipleri, Tahtakale'de boÅŸ iÅŸ hanÄ±nÄ±n bodrum katÄ±nda sahte içki üretildiÄŸini tespit etti. YapÄ±lan tespitin ardÄ±ndan çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi alan polis, iÅŸ hanÄ±na baskÄ±n yaptÄ±. BaskÄ±nda satÄ±ÅŸa hazÄ±r yüzlerce ÅŸiÅŸe sahte içki ele geçirildi. Polis ekipleri 5 kiÅŸiyi de gözaltÄ±na aldÄ±. Åžüpheliler sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.