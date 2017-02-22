Eksi 15 derecede ÅŸifa arÄ±yorlar

ÅžÄ±rnak'Ä±n BeytÃ¼ÅŸÅŸebap ilÃ§esinde eksi 15 dereceye raÄŸmen ZÃ¼mrÃ¼t KaplÄ±casÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±k havuzlarÄ±na giren halk ÅŸifa bulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor

BeytüÅŸÅŸebap ilçesine 7 kilometre uzaklÄ±ktaki IlÄ±cak köyü yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Zümrüt KaplÄ±casÄ±, yÄ±llar önce termal otel olarak hizmete açÄ±ldÄ±. Ancak 1992'de PKK'lÄ± teröristlerce otelin ateÅŸe verilmesi nedeniyle yöre halkÄ± kendi imkanlarÄ±yla iki açÄ±k havuzu kullanmaya baÅŸladÄ±. Kato DaÄŸÄ± eteklerindeki Zümrüt KaplÄ±casÄ±'nda 42 derecelik suyun bulunduÄŸu iki havuzdan, kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 15 dereceye raÄŸmen özellikle bel aÄŸrÄ±sÄ±, romatizmasÄ± ve deri hastalÄ±ÄŸÄ± bulunanlar yararlanÄ±yor. BeytüÅŸÅŸebap KaymakamÄ± Murat Åžener, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ilçede göreve baÅŸlayalÄ± kÄ±sa bir süre olduÄŸunu, kaplÄ±cayÄ± bir defa gördüÄŸünü söyledi. KaplÄ±ca ile ilgili planlarÄ± olduÄŸunu kaydeden Åžener, "Gerçekten güzel doÄŸal bir zenginlik. ZamanÄ±nda termal otel olarak kullanÄ±lan burayla ilgili planÄ±mÄ±z var. Henüz projeye dökmedik ama yakÄ±nda bunu projeye dökerek Ä±slahÄ±na yönelik çalÄ±ÅŸmamÄ±z olacak. Ä°nsanlarÄ±n ÅŸifa bulduklarÄ± bu kaplÄ±cayÄ± halkÄ±mÄ±za kazandÄ±rmayÄ± amaçlÄ±yoruz." diye konuÅŸtu.

VatandaÅŸlar yoÄŸun ilgi gösteriyor

BeytüÅŸÅŸebaplÄ± Emin Aslan (55), kaplÄ±cayÄ±, küçüklüÄŸünden bu yana çeÅŸitli hastalÄ±klarÄ± iyileÅŸtirdiÄŸi için tercih ettiÄŸini söyledi. HastalÄ±klarÄ±na ÅŸifa bulduÄŸunu, bu nedenle sürekli kaplÄ±caya geldiÄŸini anlatan Aslan, "FÄ±rsat buldukça ilçemizden 7 kilometre uzaklÄ±ktaki kaplÄ±caya geliyorum. Havalar soÄŸuk ve karlÄ± olmasÄ±na raÄŸmen vatandaÅŸlar geliyor. Ancak yazÄ±n daha fazla raÄŸbet görüyor. Allah bir nimeti bize vermiÅŸ, ne kadar ÅŸükretsek azdÄ±r." Hakkari'den hafta sonu ÅŸifa bulmak için kaplÄ±caya ailece geldiklerini aktaran 48 yaÅŸÄ±ndaki Ferman Abi de, bazen sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 20 dereceye kadar düÅŸtüÄŸünü, ona raÄŸmen vatandaÅŸlarÄ±n ÅŸifa bulmak için kaplÄ±caya geldiÄŸini kaydetti. Abi, devlet desteÄŸi ile kaplÄ±canÄ±n iyileÅŸtirilmesi durumunda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan bile kaplÄ±caya turist gelebileceÄŸini ifade etti. Karabük Üniversitesinde okuyan Hakkarili Emin Özdemir (22) de tatilini kaplÄ±caya gelerek deÄŸerlendirdiÄŸini aktardÄ±. Ailesi ile kaplÄ±caya geldiÄŸini belirten Özdemir, hem piknik yaptÄ±klarÄ±nÄ± hem de kaplÄ±caya girerek ÅŸifa bulduklarÄ±nÄ± söyledi.

"SaÄŸlÄ±klÄ± insanlar da faydalanabilir"

ÅžÄ±rnak Halk SaÄŸlÄ±ÄŸÄ± MüdürlüÄŸü Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± ve BulaÅŸÄ±cÄ± Olmayan HastalÄ±klar Birimi UzmanÄ± Sibel Karaaslan, Zümrüt KaplÄ±casÄ±'nÄ±n yÄ±llardÄ±r vatandaÅŸlarÄ±n yararlandÄ±ÄŸÄ± doÄŸal bir zenginlik olduÄŸunu söyledi. KaplÄ±calardan çeÅŸitli hastalÄ±klar için faydalanÄ±labileceÄŸini anlatan Karaaslan, ÅŸöyle konuÅŸtu: "BunlarÄ±n baÅŸÄ±nda, iltihabÄ± olan veya olmayan romatizmal hastalÄ±klar gelir. AyrÄ±ca cilt, sindirim sistemi, kadÄ±n, solunum, böbrek hatta kalp ve damar hastalÄ±klarÄ± için kaplÄ±calardan faydalanÄ±labilir. KaplÄ±calarÄ±n sadece tedavi edici etkileri yoktur, aynÄ± zamanda koruyucu etkileri de vardÄ±r. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±ÄŸÄ± güçlendirici etkileri var. Bu açÄ±dan sadece hastalar deÄŸil saÄŸlÄ±klÄ± insanlar da kaplÄ±ca suyundan faydalanabilir."