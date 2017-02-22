Ankara'da bazÄ± yollar trafiÄŸe kapalÄ± olacak

Ankara'da 25 Åžubat Cumartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lacak "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± HÃ¼kÃ¼met Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±" dolayÄ±sÄ±yla bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±

Ankara ValiliÄŸince, AK Parti’nin halk oylamasÄ±na iliÅŸkin gerçekleÅŸtireceÄŸi tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ± dolayÄ±sÄ±yla, BaÅŸkentte 25 Åžubat Cumartesi günü alÄ±nacak trafik tedbirleri açÄ±klandÄ±.Valilikten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamaya göre, AK Parti tarafÄ±ndan 25 Åžubat 2017 Cumartesi günü saat 11.00’de Ankara Spor Salonu’nda gerçekleÅŸtirilecek "CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hükümet Sistemi Halk OylamasÄ± Kampanya TanÄ±tÄ±m ToplantÄ±sÄ±" nedeniyle trafikte aksaklÄ±k yaÅŸanmamasÄ± adÄ±na bazÄ± tedbirler alÄ±ndÄ±.

Bu kapsamda, 24 Åžubat Cuma günü 23.00’ten, 25 Åžubat Cumartesi günü 23.00’e kadar, Ulus Tren GarÄ±’nÄ±n Cumhuriyet Caddesi’ne bakan ana giriÅŸ kapÄ±sÄ± kapatÄ±lacak, tren garÄ±na giriÅŸler Celal Bayar BulvarÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lacak. ÇÄ±kÄ±ÅŸ yapacak vatandaÅŸlar ise oluÅŸturulacak güzergah ile Gençlik ParkÄ±’na yönlendirilecek.AyrÄ±ca Ankaray, metro, belediye otobüsleri cumartesi günü saat 05.00’ten itibaren ulaÅŸÄ±ma açÄ±lacak.