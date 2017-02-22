MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkezine yÃ¶nelik kundaklama olayÄ±yla ilgili flaÅŸ geliÅŸme

MÃ¼jdat Gezen Sanat Merkeziâ€™ni kundaklayan kiÅŸi yakalandÄ±
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan kiÅŸinin bulunmasÄ±na yönelik yürütülen soruÅŸturmada yeni bir geliÅŸme yaÅŸandÄ±.Ä°stanbul Ä°stihbarat ve Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerinin titiz çalÄ±ÅŸmasÄ± sonucu olayÄ±n faili olduÄŸu deÄŸerlendirilen Mehmet Ali A. yakalandÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüpheli Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸü Terörle Mücadele Åžubesi'ne götürüldü. Åžüpheli sorguya alÄ±ndÄ±.
Ä°stanbul KadÄ±köy'de bulunan Müjdat Gezen Sanat Merkezi geçtiÄŸimiz Pazartesi günü kundaklanmÄ±ÅŸtÄ±. Sanat Merkezi önüne gelen bir kiÅŸi, sanat merkezinin giriÅŸ kÄ±smÄ±na benzin döküp ateÅŸe vermiÅŸti. O anlar güvenlik kameralarÄ±nca kaydedilmiÅŸti.