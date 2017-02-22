81 ilde eÅŸ zamanlÄ± operasyon bin 853 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±nda

FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ 81 ilde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda bin 853 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla 81 ilde gerçekleÅŸtirilen operasyonlarda bin 853 ÅŸüphelinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.Operasyonlarda 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personelin görev aldÄ±ÄŸÄ± belirtilirken 4 bin 863 ikamette arama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Operasyonlar sonucunda, adam öldürme suçundan 26, HÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 224, YaÄŸma suçundan 25, DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçundan 42, UyuÅŸturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan 61, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 18 kiÅŸi ve geriye kalanlarÄ± diÄŸer suçlardan olmak üzere aranan toplam bin 853 ÅŸahÄ±sÄ±n adli mercilere sevk edildiÄŸi kaydedildi.

CEZASI KESÄ°NLEÅžMÄ°Åž ÅžAHISLAR YAKALANDI

Adli Mercilere sevk edilenler arasÄ±nda, 20 yÄ±l üzeri olan 11 ÅŸahÄ±s,10 yÄ±l üzeri 35 ÅŸahÄ±s, 5 yÄ±l üzeri 94 ÅŸahÄ±s, 2 yÄ±l üzeri 227 ÅŸahÄ±s, 2 yÄ±la kadar 914 ÅŸahÄ±s olmak üzere toplamda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± ile aranmakta olan bin 281 ÅŸahÄ±s ve yakalama emri ile aranmakta olan 572 ÅŸahÄ±sÄ±n bulunduÄŸu, operasyonlarda 3 ruhsatsÄ±z tabanca, 4 av tüfeÄŸi, 127 mermi, 11 kök hintkeneviri, 100 gr esrar, 25 gr eroinin ele geçirildiÄŸi ifade edildi.