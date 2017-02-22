Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 22/02/2017 22:48

Maden ocaÄŸÄ±nda akÄ±l almaz kaza 1 iÅŸÃ§i Ã¶ldÃ¼

maden ocaÄŸÄ± gÃ¶Ã§Ã¼k

ElazÄ±ÄŸ'da krom maden ocaÄŸÄ±nda meydana gelen kazada bir kaya parÃ§asÄ± iÅŸÃ§inin Ã¼zerine dÃ¼ÅŸtÃ¼

ElazÄ±ÄŸ'da krom çÄ±karÄ±lan maden ocaÄŸÄ±nda kaya parçasÄ±nÄ±n koparak iÅŸçilerin üzerine düÅŸmesi sonucu bir iÅŸçi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 1 iÅŸçi hafif ÅŸekilde yaralandÄ±.Olay, Alacakaya ilçesi Ä°ncebayÄ±r köyü sÄ±nÄ±rlarÄ±nda bulunan özel bir maden ocaÄŸÄ±nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, krom çÄ±karÄ±lan ocakta çalÄ±ÅŸmalar sürerken kaya parçasÄ± düÅŸtü. Ä°ÅŸçilerden Ekrem Aksu (58) kaya parçasÄ±nÄ±n altÄ±nda kalÄ±rken, 1 iÅŸçi de hafif yaralandÄ±. DiÄŸer iÅŸçilerin olayÄ± haber vermesi üzerine saÄŸlÄ±k, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bu sÄ±rada madene inen diÄŸer iÅŸçiler, Aksu'nun cansÄ±z bedenine ulaÅŸarak çÄ±kardÄ±. YaralÄ± iÅŸçinin ise durumunun iyi olduÄŸu olay yerinde tedavisinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, savcÄ±lÄ±kta soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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