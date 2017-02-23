Bin 200 polisle Ã§ok sayÄ±da adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ± gÃ¶zaltÄ±lar var

Ankara'da bin 200 polisin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonunda 14 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Ankara Emniyet MüdürlüÄŸü UyuÅŸturucu ile Mücadele Åžubesi ekiplerinin koordinasyonunda, özel harekat, asayiÅŸ, çevik kuvvet, organize suçlarla mücadele, kaçakçÄ±lÄ±k ve mali ÅŸube ekiplerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla akÅŸam saatlerinde düzenlenen asayiÅŸ ve uyuÅŸturucu operasyonunda bin 200 polis görev yaptÄ±.Ekiplerce AltÄ±ndaÄŸ ilçesinde düzenlenen operasyonda 14 ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelilerin adreslerinde yapÄ±lan aramalarda esrar, uyuÅŸturucu hap, eroin, kokain, 1 adet tabanca ve 82 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ankara Valisi Topaca: Göz açtÄ±rmayacaÄŸÄ±z

Ankara Valisi Ercan Topaca, operasyonu yöneten emniyet yetkilileriyle Valilik binasÄ±ndan yürüyerek AltÄ±ndaÄŸ ilçesi Uzunyol SokaÄŸa gelerek gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.Vali Topaca, uyuÅŸturucu satÄ±ÅŸÄ± ve kullanÄ±mÄ±nÄ±n kamu düzenini etkileyen olumsuz faaliyetlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini belirterek, "Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtÄ±rmayacaÄŸÄ±z." dedi.