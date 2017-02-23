TÃ¼rkiye genelinde aranan bin 853 kiÅŸi yakalandÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 81 ilde baÅŸlatÄ±lan aranan kiÅŸilerin bulunmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon sonucunda bin 853 kiÅŸi yakalandÄ±

Emniyet Genel MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre; AsayiÅŸ Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinesinde, aranan ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmasÄ± ve süratle adalete teslim edilmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla 81 Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan gerekli arama kararlarÄ± alÄ±narak il ve ilçelerde eÅŸ zamanlÄ± ÅŸekilde 22 Åžubat ÇarÅŸamba günü sabah erken saatlerde baÅŸlayan operasyonlar gerçekleÅŸtirildi. 3 bin 581 ekip ve 10 bin 715 personelin görev aldÄ±ÄŸÄ± operasyonlarda 4 bin 863 ikamette arama yapÄ±ldÄ±. Operasyonlar neticesinde; adam öldürme suçundan 26, hÄ±rsÄ±zlÄ±k suçundan 224, yaÄŸma suçundan 25, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k suçundan 42, uyuÅŸturucu madde ticareti yapmak suçundan 61, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 18 kiÅŸi ve geriye kalanlarÄ± diÄŸer suçlardan olmak üzere aranan toplam 1 bin 853 ÅŸahÄ±s adli mercilere sevk edildi.

Adli Mercilere sevk edilenler arasÄ±nda; 20 yÄ±l üzeri olan 11 ÅŸahÄ±s, 10 yÄ±l üzeri 35 ÅŸahÄ±s, 5 yÄ±l üzeri 94 ÅŸahÄ±s, 2 yÄ±l üzeri 227 ÅŸahÄ±s, 2 yÄ±la kadar 914 ÅŸahÄ±s olmak üzere toplamda kesinleÅŸmiÅŸ hapis cezasÄ± ile aranmakta olan bin 281 ÅŸahÄ±s ve yakalama emri ile aranmakta olan 572 ÅŸahsÄ±n bulunduÄŸu kaydedildi.

AyrÄ±ca yapÄ±lan bu operasyonlarda 3 ruhsatsÄ±z tabanca, 4 av tüfeÄŸi, 127 mermi, 11 kök Hint keneviri, 100 gr esrar, 25 gram eroin ele geçirildi.

Daha önce 01 ve 18 Åžubat tarihlerinde iki kez daha yapÄ±lan operasyonlarda toplam 3 bin 721 aranan ÅŸahÄ±s yakalanmÄ±ÅŸtÄ±, bu operasyonla birlikte son 21 gün içerisinde aranÄ±p da yakalanan ÅŸahÄ±slarÄ±n sayÄ±sÄ± 5 bin 574'e ulaÅŸmÄ±ÅŸ oldu.