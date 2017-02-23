Ahmet'i Ã¶ldÃ¼ren Ã¼vey babasÄ±nÄ±n tÃ¼yler Ã¼rperten ifadesi

Ä°zmir Menemen'de kaybolduktan 1 hafta sonra ayaÄŸÄ±na taÅŸ baÄŸlanmÄ±ÅŸ cansÄ±z bedeni bir kuyuda bulunan Ahmet CoÅŸkun'un katil zanlÄ±sÄ± verdiÄŸi ifadeyle o gÃ¼n neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

Ä°ddia edildiÄŸi gibi yurtta öÄŸretmen deÄŸil hizmetli olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan MüÅŸtak A., Ahmet'i keserle baÅŸÄ±na vurduktan sonra kuyuya atÄ±ÅŸÄ±nÄ± detaylarÄ±yla anlattÄ±.ZanlÄ± MüÅŸtak A, ifadesinde cinayeti tek baÅŸÄ±na iÅŸlediÄŸini belirterek ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Elif, Ahmet'i daha çok seviyor ve ona ilgi gösteriyordu. Özel yemekleri bana deÄŸil Ahmet geldiÄŸi zaman yapÄ±yordu. Ahmet'ten dolayÄ± bana ilgisinin azaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± inandÄ±m.

'KÄ°MSE BÄ°LMESÄ°N'

MüÅŸtak M., cinayet sonrasÄ±na iliÅŸkin ise ÅŸunlarÄ± ifade etti:Ahmet'i öldürdükten sonra aramaya ben de katÄ±ldÄ±m. Kimse ÅŸüphelenmedi. Sonra eÅŸime telefon açtÄ±m ve 'Ortadan kadÄ±rdÄ±m' dedim. O da 'Senin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± kimse bilmesin, sonra görüÅŸürüz' dedi.O görüÅŸmeden sonra Elif'le hiç bu konuyu konuÅŸmadÄ±k. O da sormadÄ±, ben de açmadÄ±m."