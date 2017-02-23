Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 08:53

65 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ± 10 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±lar

konya haberleri

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan durdurularak darbedilen yaÅŸlÄ± adam 10 yerinden bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AlÄ±nan bilgiye göre, 65 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Åžengönül, merkez Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan durdurularak darbedildi.Daha sonra 10 yerinden bÄ±çaklanan Åžengönül, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerince motosikletinin yanÄ±nda yaralÄ± halde yatarken bulundu.

SaldÄ±rganlar kÄ±sa sürede yakalandÄ±

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan saldÄ±rganlardan Mustafa T'yi (20) kÄ±sa sürede yakaladÄ±.DiÄŸer zanlÄ± Bayram K. (22) ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Meram TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Åžengönül ise müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.

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kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±

Meteoroloji uyardÄ± o iller kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girecek

Meteoolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re bazÄ± illerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

Ahmet cinayeti

Ahmet'i Ã¶ldÃ¼ren Ã¼vey babasÄ±nÄ±n tÃ¼yler Ã¼rperten ifadesi

Ä°zmir Menemen'de kaybolduktan 1 hafta sonra ayaÄŸÄ±na taÅŸ baÄŸlanmÄ±ÅŸ cansÄ±z bedeni bir kuyuda bulunan Ahmet CoÅŸkun'un katil zanlÄ±sÄ± verdiÄŸi ifadeyle o gÃ¼n neler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±

operasyon

TÃ¼rkiye genelinde aranan bin 853 kiÅŸi yakalandÄ±

Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan 81 ilde baÅŸlatÄ±lan aranan kiÅŸilerin bulunmasÄ±na yÃ¶nelik operasyon sonucunda bin 853 kiÅŸi yakalandÄ±