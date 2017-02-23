65 yaÅŸÄ±ndaki adamÄ± 10 yerinden bÄ±Ã§akladÄ±lar

Konya'da motosikletiyle seyir halindeyken 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan durdurularak darbedilen yaÅŸlÄ± adam 10 yerinden bÄ±Ã§aklanarak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

AlÄ±nan bilgiye göre, 65 yaÅŸÄ±ndaki Hasan Åžengönül, merkez Selçuklu ilçesi Hoca Cihan Mahallesi Tekke Caddesi'nde motosikletiyle seyir halindeyken 2 kiÅŸi tarafÄ±ndan durdurularak darbedildi.Daha sonra 10 yerinden bÄ±çaklanan Åžengönül, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerince motosikletinin yanÄ±nda yaralÄ± halde yatarken bulundu.

SaldÄ±rganlar kÄ±sa sürede yakalandÄ±

Polis ekipleri, ara sokaklara kaçan saldÄ±rganlardan Mustafa T'yi (20) kÄ±sa sürede yakaladÄ±.DiÄŸer zanlÄ± Bayram K. (22) ise olaydan 2 saat sonra evinde gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Meram TÄ±p Fakültesi Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan Åžengönül ise müdahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±.