Meteoroloji uyardÄ± o iller kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girecek

Meteoolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re bazÄ± illerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor
YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalÄ± ve az bulutlu, güney ve doÄŸusunun zamanla çok bulutlu geçeceÄŸi, sabah saatlerinde AÄŸrÄ±, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak, diÄŸer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek.
BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:
Ankara: Az bulutlu 12
Ä°stanbul: Az bulutlu 13
Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 17
Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 19
Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 19
Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 16
Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 14
Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0
DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15