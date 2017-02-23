Meteoroloji uyardÄ± o iller kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n etkisi altÄ±na girecek

Meteoolojiden alÄ±nan son bilgilere gÃ¶re bazÄ± illerde kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± bekleniyor

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülkenin geneli parçalÄ± ve az bulutlu, güney ve doÄŸusunun zamanla çok bulutlu geçeceÄŸi, sabah saatlerinde AÄŸrÄ±, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doÄŸu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayÄ± bekleniyor. Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nda DoÄŸu ve GüneydoÄŸu Anadolu'da önemli bir deÄŸiÅŸiklik olmayacak, diÄŸer yerlerde 3 ila 6 derece artacak. Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette esecek.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: Az bulutlu 12

Ä°stanbul: Az bulutlu 13

Ä°zmir: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 17

Adana: ParçalÄ± ve az bulutlu 19

Antalya: ParçalÄ± ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu 19

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 16

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 14

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± 0

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± ve çok bulutlu 15