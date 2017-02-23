90 yaÅŸÄ±ndaki amca telefon borcunu duyunca baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi

MuÄŸla'da yaÅŸayan 90 yaÅŸÄ±ndaki bir amca telefon faturasÄ±nÄ± Ã¶demek iÃ§in bayiye gitti. Ancak telefon faturasÄ±nÄ±n 700 lira olduÄŸunu Ã¶ÄŸrenen AcartÃ¼rk, baygÄ±nlÄ±k geÃ§irdi.

MuÄŸla'nÄ±n Marmaris ilçesinde 90 yaÅŸÄ±ndaki Hüseyin Cemil Acartürk, telefon borcunu ödemek için gittiÄŸi bayide faturanÄ±n 700 lira olduÄŸunu öÄŸrence bayide yere yÄ±ÄŸÄ±lÄ±p bayÄ±ldÄ±. YaÅŸlÄ± adam telefonla konuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Marmaris'e 56 kilometre mesafedeki Bozburun mahallesinde oturan Hüseyin Cemil Acartürk, telefon faturasÄ±nÄ± ödemek için ilçeye geldi. Bayiye giren yaÅŸlÄ± adam, faturayÄ± ödemek için vezneye yöneldi. Görevli adama borcunun 700 lira olduÄŸunu söyledi. Fatura karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸok olan yaÅŸlÄ± adam fenalÄ±k geçirip bayÄ±ldÄ±. YaÅŸlÄ± adamÄ±n bayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gören firma görevlileri önce panikle ne yapacaklarÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±lar. KÄ±sa bir süre sonra kendine gelen Hüseyin Cemil Acartürk, yattÄ±ÄŸÄ± yerden güçlükle yetkililere seslenerek "KonuÅŸtuÄŸuma dair fatura verin bana baÅŸka bir ÅŸey istemiyorum. Åžu anda kriz geçiriyorum ölebilirim,sizlerden de davacÄ±yÄ±m" diyerek tepkisini dile getirdi.

''EVLATLARIM BENÄ° DÖVÜYOR''

Kendisine yardÄ±m etmek için yanÄ±na yaklaÅŸan genç kadÄ±na kimsesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Acartürk, evlatlarÄ±nÄ±n bakmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisini dövdüÄŸünü iddia etti. Bu sÄ±rada yerde yatan yaÅŸlÄ± adamla ilgilenmeyen bayi görevlilerine öfkelenen bir müÅŸteri, "AmbulansÄ± arayÄ±n neden bekliyorsunuz ki? Adam kriz geçiriyorum diyor, arayÄ±n ambulansÄ±" diye tepki gösterdi.FaturanÄ±n ÅŸokunu atlatan yaÅŸlÄ± adam, ayaÄŸa kalkÄ±p sandalyeye oturarak, "Ben konuÅŸmadan bu faturayÄ± bana ödetmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorlar. Ben telefonla konuÅŸmadÄ±m. KonuÅŸmadÄ±ÄŸÄ±m halde bu kadar yüksek fatura nasÄ±l çÄ±kar. Ä°htiyar olduÄŸum için bu fatura zoruma gitti bayÄ±ldÄ±m" diye konuÅŸtu.Bayii yetkilileri ise, borç faturasÄ±nÄ±n merkezden gönderildiÄŸini bayi ile alakasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek gerekli yazÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±larak konunun araÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.