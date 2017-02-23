KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼s bir anda alev topuna dÃ¶ndÃ¼

Antalya'da kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta duran ve bir otelin 17 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n motorunda Ã§Ä±kan bir arÄ±za sebebiyle alev aldÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± olayda, park halindeki 2 araÃ§ da yandÄ±.

MuratpaÅŸa Ä°lçesi Memurevleri Mahallesi'ndeki olay, saat 07.00'da meydana geldi. Namuk Karakaya'nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± ve içerisinde bir otelin 17 personelinin bulunduÄŸu servis midibüsü, Yavuz Caddesi'nde kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta durduÄŸu sÄ±rada, motor bölümünden alev yükseldi. Durumu fark eden sürücü hemen kapÄ±larÄ± açarak yolcularÄ±nÄ± tahliye etti. AracÄ±ndaki yangÄ±n tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalÄ±ÅŸan Karakaya, itfaiyeden de yardÄ±m istedi.KÄ±sa sürede aracÄ±n tamamÄ±nÄ± saran alevler, cadde üzerinde park halindeki Mehmet Tökü'ye ait hafif ticari araca da sÄ±çradÄ±. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine raÄŸmen iki araç da tamamen yandÄ±. YaklaÅŸÄ±k yarÄ±m saat süren yangÄ±nda midibüs ve diÄŸer araçtan geriye demir iskeletleri kaldÄ±.

''PERSONELÄ° Ä°NDÄ°RDÄ°M AMA MÄ°DÄ°BÜS YANDI''

Servis sürücüsü Namuk Karakaya ise "KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±k yanÄ±nca durdum. Bir anda duman çÄ±ktÄ± ve alev aldÄ±. Personeli indirdim ama midibüs yandÄ±. Elektrik aksamÄ±ndan çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± düÅŸünüyoruz. Park halindeki bir otomobile de alevler sÄ±çradÄ± ve o da yandÄ±" diye konuÅŸtu.Servisteki bir otel çalÄ±ÅŸanÄ± ise yangÄ±nÄ±n bir anda baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendilerini dÄ±ÅŸarÄ± zor dÄ±ÅŸarÄ± attÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.Yanan araçlar polis ve itfaiye incelemesinden sonra çekici yardÄ±mÄ±yla kaldÄ±rÄ±ldÄ±. YangÄ±nÄ±n çÄ±kÄ±ÅŸ nedeni uzmanlarÄ±n incelemesi sonunda belirlenecek.