Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 11:35

Bu haber binlerce kamu personelini ilgilendiriyor


657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4/C kapsamÄ±nda gÃ¶rev yapan mevcut personele 'terÃ¶r' soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ±nda hÃ¼kÃ¼metten aÃ§Ä±klama geldi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ birliÄŸi yapan kamu personelinin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek.

Hükümet, özelleÅŸtirilen kuruluÅŸlardan 4-C statüsünde kamu kurumlarÄ±na geçirilen personelin soruÅŸturularak, terör örgütleriyle eylem birliÄŸi içinde olan, bu örgütlerin propagandasÄ±nÄ± yapan personel varsa bu kiÅŸilerin sözleÅŸmelerinin feshedilmesi kararÄ± aldÄ±.Bakanlar Kurulu kararÄ±yla özelleÅŸtirme nedeniyle iÅŸ sözleÅŸmeleri sona eren iÅŸçilerin kamuda istihdam edilmelerine iliÅŸkin esaslarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸiyi ilgilendiren karar, dünkü Resmi Gazetede yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Bu karara göre özelleÅŸtirme sonrasÄ±nda iÅŸini kaybedenler, kamuya geçici personel statüsünde alÄ±nmadan önce haklarÄ±nda güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak.

ÖRGÜTLERE YARDIM EDENÄ°N SÖZLEÅžMESÄ°NÄ° KURUMLARI FESHEDECEK

AyrÄ±ca mevcut 4/C'liler hakkÄ±nda da güvenlik soruÅŸturmasÄ± açÄ±lacak. Bu soruÅŸturmada terör örgütleriyle eylem birliÄŸi içinde olan, bu örgütlere yardÄ±m eden, kamu imkan ve kaynaklarÄ±nÄ± bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandÄ±ran, örgütlerin propagandasÄ±nÄ± yapan personelin sözleÅŸmesi kurumlarÄ± tarafÄ±ndan feshedilecek.ÖzelleÅŸtirme nedeniyle iÅŸsiz kalanlar, kamuda, 4-C statüsünde geçici süreyle istihdam ediliyorlar. 4-C'liler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÜÄ°K gibi kurum ve kuruluÅŸlarda görev yapÄ±yorlar.

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Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rmak Ã¼zereyken yakalanan terÃ¶ristin kimliÄŸi belli oldu

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne 150 kilo bomba ile saldÄ±rmak isterken polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristin cenazesi olaydan 3 ay sonra ailesi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±.


AsansÃ¶r mÃ¼hÃ¼rlenince engelli vatandaÅŸ 8 ay dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamadÄ±

KarabÃ¼k'teki TOKÄ° konutlarÄ±na ait 17 binanÄ±n AsansÃ¶r YÃ¶netmeliÄŸi'ne uygun olmayÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mÃ¼hÃ¼rlenen asansÃ¶rler, engelli vatandaÅŸÄ±n 8 ay boyunca dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamamasÄ±na neden oldu. Ã‡oÄŸunlukla tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda veya sÄ±rtÄ±nda merdivenlerden indirilen vatandaÅŸ, bu duruma tepkili olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼s bir anda alev topuna dÃ¶ndÃ¼

Antalya'da kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta duran ve bir otelin 17 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n motorunda Ã§Ä±kan bir arÄ±za sebebiyle alev aldÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± olayda, park halindeki 2 araÃ§ da yandÄ±.