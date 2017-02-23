Bu haber binlerce kamu personelini ilgilendiriyor

657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4/C kapsamÄ±nda gÃ¶rev yapan mevcut personele 'terÃ¶r' soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ±nda hÃ¼kÃ¼metten aÃ§Ä±klama geldi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ birliÄŸi yapan kamu personelinin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek.

Hükümet, özelleÅŸtirilen kuruluÅŸlardan 4-C statüsünde kamu kurumlarÄ±na geçirilen personelin soruÅŸturularak, terör örgütleriyle eylem birliÄŸi içinde olan, bu örgütlerin propagandasÄ±nÄ± yapan personel varsa bu kiÅŸilerin sözleÅŸmelerinin feshedilmesi kararÄ± aldÄ±.Bakanlar Kurulu kararÄ±yla özelleÅŸtirme nedeniyle iÅŸ sözleÅŸmeleri sona eren iÅŸçilerin kamuda istihdam edilmelerine iliÅŸkin esaslarda deÄŸiÅŸiklik yapÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 25 bin kiÅŸiyi ilgilendiren karar, dünkü Resmi Gazetede yayÄ±mlanarak yürürlüÄŸe girdi. Bu karara göre özelleÅŸtirme sonrasÄ±nda iÅŸini kaybedenler, kamuya geçici personel statüsünde alÄ±nmadan önce haklarÄ±nda güvenlik soruÅŸturmasÄ± ve/veya arÅŸiv araÅŸtÄ±rmasÄ± yapÄ±lacak.

ÖRGÜTLERE YARDIM EDENÄ°N SÖZLEÅžMESÄ°NÄ° KURUMLARI FESHEDECEK

AyrÄ±ca mevcut 4/C'liler hakkÄ±nda da güvenlik soruÅŸturmasÄ± açÄ±lacak. Bu soruÅŸturmada terör örgütleriyle eylem birliÄŸi içinde olan, bu örgütlere yardÄ±m eden, kamu imkan ve kaynaklarÄ±nÄ± bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanan ya da kullandÄ±ran, örgütlerin propagandasÄ±nÄ± yapan personelin sözleÅŸmesi kurumlarÄ± tarafÄ±ndan feshedilecek.ÖzelleÅŸtirme nedeniyle iÅŸsiz kalanlar, kamuda, 4-C statüsünde geçici süreyle istihdam ediliyorlar. 4-C'liler aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlÄ±ÄŸÄ±, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±, Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile TÜÄ°K gibi kurum ve kuruluÅŸlarda görev yapÄ±yorlar.