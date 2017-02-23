AsansÃ¶r mÃ¼hÃ¼rlenince engelli vatandaÅŸ 8 ay dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamadÄ±

KarabÃ¼k'teki TOKÄ° konutlarÄ±na ait 17 binanÄ±n AsansÃ¶r YÃ¶netmeliÄŸi'ne uygun olmayÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mÃ¼hÃ¼rlenen asansÃ¶rler, engelli vatandaÅŸÄ±n 8 ay boyunca dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamamasÄ±na neden oldu. Ã‡oÄŸunlukla tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda veya sÄ±rtÄ±nda merdivenlerden indirilen vatandaÅŸ, bu duruma tepkili olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Karabük'te 2007 yÄ±lÄ±nda hak sahiplerine teslim edilen TOKÄ° konutlarÄ±ndaki 17 binanÄ±n asansörleri, geçen yÄ±l haziran ayÄ±nda yürürlüÄŸe giren Asansör YönetmeliÄŸi'ne uygun olmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle 8 ay önce mühürlendi. 7 katlÄ± binalarda oturan yaklaÅŸÄ±k 30 engelliden bazÄ±larÄ± 8 aydÄ±r dÄ±ÅŸarÄ±ya çÄ±kamazken bazÄ±larÄ± da yakÄ±nlarÄ±nÄ±n sÄ±rtÄ±nda, kucaÄŸÄ±nda evlerine girip çÄ±kabiliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ä°l MüdürlüÄŸü, Makine Mühendisleri OdasÄ± ve Karabük Belediyesi Ä°mar MüdürlüÄŸü'nden oluÅŸan heyetin Fatih Mahallesi'ndeki TOKÄ° binalarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± incelemede, asansörlerin geçen yÄ±l haziran ayÄ±nda yürürlüÄŸe giren Asansör YönetmeliÄŸi'ne uygun olmadÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Toplam 476 konutun bulunduÄŸu 7'ÅŸer katlÄ± 17 binanÄ±n asansörleri 8 ay önceki denetimde mühürlendi.

TOKÄ°: YAPACAK BÄ°R ÅžEY YOK

KonutlarÄ±n ücretini ödemeye devam eden alt gelir grubundaki aileler, bina yöneticilerine asansörlerin yönetmeliÄŸe uygun hale getirilmesi için gerekli olan parayÄ± ödeyemeyeceklerini söyledi. Bina yönetimleri de Karabük ValiliÄŸi'ne baÅŸvurdu. ValiliÄŸin durumu bildirdiÄŸi BaÅŸbakanlÄ±k Toplu Konut Ä°daresi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ise gönderdiÄŸi cevap yazÄ±da, söz konusu konutlarÄ±n geçici kabulünün 21 AralÄ±k 2007, kesin kabulünün 25 MayÄ±s 2009 tarihinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatarak ÅŸöyle dedi:"MüÅŸavir firmanÄ±n idaremize sunduÄŸu teknik rapora göre söz konusu konutlarÄ±n 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, asansör imalatlarÄ±nÄ±n o dönem yürürlükte olan yönetmelik, proje ve ÅŸartnameye uygun yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, iÅŸletme ruhsatÄ± alÄ±narak eksiksiz ve çalÄ±ÅŸÄ±r durumda site yönetimine teslim edildiÄŸi belirtilmektedir. Sonuç olarak idaremizce yapÄ±lmasÄ± gereken herhangi bir iÅŸlem bulunmamaktadÄ±r. Ä°malatlarda zamana, mevsim ÅŸartlarÄ±na, kullanÄ±ma baÄŸlÄ± bozulmalarÄ±n giderilmesinden site yönetimleri sorumludur."