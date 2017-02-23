Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 12:45

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rmak Ã¼zereyken yakalanan terÃ¶ristin kimliÄŸi belli oldu


Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne 150 kilo bomba ile saldÄ±rmak isterken polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristin cenazesi olaydan 3 ay sonra ailesi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±.

Adana ValiliÄŸi'ne bombalÄ± araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin ÅŸehit olduÄŸu, 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 150 kilo bomba ile Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rmak isterken polis tarafÄ±ndan öldürülen ve kimliÄŸi 90 gün sonra belirlenen teröristin cenazesi bugün ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±.Adana ValiliÄŸi personel otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut DemirtaÅŸ'Ä±n makama gelmesine kÄ±sa bir süre kala makam giriÅŸine yaklaÅŸÄ±k 10 metre mesafede patlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 2 sivil görevli ÅŸehit olmuÅŸ, 33 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.OlayÄ±n ardÄ±ndan teröristin cesedi otopsi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Polis yaklaÅŸÄ±k 90 gündür teröristin kimliÄŸini belirlemek için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar sonucunda teröristin Mardin nüfusuna kayÄ±tlÄ± Musa Özdemir olduÄŸu belirlendi. Bunun üzerine polis teröristin ailesine haber vererek cenazelerini almasÄ±nÄ± istedi. Teröristin babasÄ± öldüÄŸü için annesi ve amcalarÄ± morgdan cenazeyi alÄ±p topraÄŸa vermek üzere Mardin'e götürdü.

 

 

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AsansÃ¶r mÃ¼hÃ¼rlenince engelli vatandaÅŸ 8 ay dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamadÄ±

KarabÃ¼k'teki TOKÄ° konutlarÄ±na ait 17 binanÄ±n AsansÃ¶r YÃ¶netmeliÄŸi'ne uygun olmayÄ±ÅŸÄ± nedeniyle mÃ¼hÃ¼rlenen asansÃ¶rler, engelli vatandaÅŸÄ±n 8 ay boyunca dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kamamasÄ±na neden oldu. Ã‡oÄŸunlukla tanÄ±dÄ±klarÄ±nÄ±n kucaÄŸÄ±nda veya sÄ±rtÄ±nda merdivenlerden indirilen vatandaÅŸ, bu duruma tepkili olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.


Bu haber binlerce kamu personelini ilgilendiriyor

657 sayÄ±lÄ± Devlet MemurlarÄ± Kanununun 4/C kapsamÄ±nda gÃ¶rev yapan mevcut personele 'terÃ¶r' soruÅŸturmasÄ± aÃ§Ä±lmasÄ± hakkÄ±nda hÃ¼kÃ¼metten aÃ§Ä±klama geldi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle iÅŸ birliÄŸi yapan kamu personelinin sÃ¶zleÅŸmesi feshedilecek.


KÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta bekleyen otel Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼s bir anda alev topuna dÃ¶ndÃ¼

Antalya'da kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta duran ve bir otelin 17 Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan midibÃ¼sÃ¼n motorunda Ã§Ä±kan bir arÄ±za sebebiyle alev aldÄ±. ÅžofÃ¶rÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± kurtardÄ±ÄŸÄ± olayda, park halindeki 2 araÃ§ da yandÄ±.