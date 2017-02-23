Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne saldÄ±rmak Ã¼zereyken yakalanan terÃ¶ristin kimliÄŸi belli oldu

Adana Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne 150 kilo bomba ile saldÄ±rmak isterken polis tarafÄ±ndan Ã¶ldÃ¼rÃ¼len terÃ¶ristin cenazesi olaydan 3 ay sonra ailesi tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±.

Adana ValiliÄŸi'ne bombalÄ± araçla düzenlenen ve 2 sivil görevlinin ÅŸehit olduÄŸu, 33 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± olayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan 150 kilo bomba ile Adana Emniyet MüdürlüÄŸü'ne saldÄ±rmak isterken polis tarafÄ±ndan öldürülen ve kimliÄŸi 90 gün sonra belirlenen teröristin cenazesi bugün ailesi tarafÄ±ndan teslim alÄ±ndÄ±.Adana ValiliÄŸi personel otoparkÄ±nda 24 KasÄ±m 2016 tarihinde park halindeki bomba yüklü araç, Adana Valisi Mahmut DemirtaÅŸ'Ä±n makama gelmesine kÄ±sa bir süre kala makam giriÅŸine yaklaÅŸÄ±k 10 metre mesafede patlatÄ±lmÄ±ÅŸ, 2 sivil görevli ÅŸehit olmuÅŸ, 33 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.OlayÄ±n ardÄ±ndan teröristin cesedi otopsi yapÄ±lmak üzere Adana Adli TÄ±p Kurumu Morgu'na kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Polis yaklaÅŸÄ±k 90 gündür teröristin kimliÄŸini belirlemek için çalÄ±ÅŸma yaptÄ±. ÇalÄ±ÅŸmalar sonucunda teröristin Mardin nüfusuna kayÄ±tlÄ± Musa Özdemir olduÄŸu belirlendi. Bunun üzerine polis teröristin ailesine haber vererek cenazelerini almasÄ±nÄ± istedi. Teröristin babasÄ± öldüÄŸü için annesi ve amcalarÄ± morgdan cenazeyi alÄ±p topraÄŸa vermek üzere Mardin'e götürdü.