Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 12:50

25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye zorunlu trafik adabÄ± dersi


MEB'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, ehliyet almayÄ± planlayan kiÅŸilerin zorunlu "trafik adabÄ±" dersleri almasÄ± gerekiyor. AyrÄ±ca 25 milyon sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye de bu dersler Ã¼cretsiz verilecek.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca (MEB), yeni ehliyet alacaklara zorunlu tutulan "trafik adabÄ±" derslerinin içeriÄŸinde yer alan trafikte saygÄ± eÄŸitimlerinin, ehliyet sahibi 25 milyon sürücünün tümüne ücretsiz verilmesi hedefleniyor.AA muhabirinin aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye göre, BakanlÄ±k, Emniyet Genel MüdürlüÄŸü, Sürücü eÄŸitimcileri Konfederasyonu, Türkiye Åžoförler ve Otomobilciler Federasyonu ile yaptÄ±ÄŸÄ± protokol doÄŸrultusunda, yeni bir uygulamayÄ± daha hayata geçirmeye hazÄ±rlanÄ±yor.ÇalÄ±ÅŸma ile karayolu trafik güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, bireylerin trafik sorununa karÅŸÄ± duyarlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± ve toplumsal farkÄ±ndalÄ±k oluÅŸturulmasÄ± için Türkiye genelinde 25 milyon ehliyet sahibi sürücüye "saygÄ± eÄŸitimi" verilmesi öngörülüyor.

EÄžÄ°TÄ°M Ä°ÇERÄ°ÄžÄ°

EÄŸitimler, ehliyet sÄ±navlarÄ±ndaki trafik adabÄ± testindeki "adap ve trafik", "trafikte temel deÄŸerler", "trafikte empati ve iletiÅŸim", "trafikte hak ihlalleri", "trafikte diÄŸerlerinin sürücü davranÄ±ÅŸlarÄ±na etkisi" gibi temel baÅŸlÄ±klarda ele alÄ±nacak.EÄŸitimlerde, yayalara öncelik verilmesi, sürücünün araç kullanÄ±rken yapacaÄŸÄ± kural ihlalinin sonucunun sadece maddi cezasÄ± bulunduÄŸunu düÅŸünmemesi, kendisinin ya da sevdiklerinin canÄ±nÄ± tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±nÄ±n da farkÄ±nda olmasÄ± gerektiÄŸi gibi konulara dikkat çekilecek.

KURSLAR ÜCRETSÄ°Z OLACAK

Protokol çerçevesinde, Özel ÖÄŸretim KurumlarÄ± Genel MüdürlüÄŸüne baÄŸlÄ± yurt genelindeki 3 bin 500 özel motorlu taÅŸÄ±t sürücü kurslarÄ±nda verilecek saygÄ± eÄŸitimleri, kamu yararÄ± gereÄŸi ücretsiz düzenlenecek.Kurslarda verilecek programÄ±n 4 saat olmasÄ± planlanÄ±yor. BakanlÄ±k, saygÄ± eÄŸitimlerine ilk olarak kamu kurumlarÄ±nda görev yapan sürücülerden baÅŸlayacak. Bu eÄŸitimlerin bir ay içerisinde uygulamaya konulmasÄ± öngörülüyor.Daha sonra, isteÄŸe baÄŸlÄ± olarak illerdeki belirli yaÅŸ grubu aralÄ±ÄŸÄ±nda ehliyeti bulunanlara eÄŸitim verilecek..BakanlÄ±k, çeÅŸitli zamanlarda video, billboard, afiÅŸ, el ilanÄ±, broÅŸür, kamu spotu gibi tanÄ±tÄ±m araçlarÄ± ile oldukça geniÅŸ bir kitleye ulaÅŸmayÄ± amaçlÄ±yor. Protokolün yürütülmesi için ayrÄ±ca il ve ilçelerde yürütme kurullarÄ± oluÅŸturacak. BakanlÄ±k, eÄŸitime katÄ±lan sürücülere sertifika verilmesi için hazÄ±rlanÄ±yor.

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