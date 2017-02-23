Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 13:22

Van'daki 87 yaÅŸÄ±ndaki dedenin ikiz Ã§ocuklarÄ± iki yaÅŸÄ±na bastÄ±


Van'da yaÅŸayan ve 48 yaÅŸÄ±ndaki Mihrinaz adÄ±ndaki bir kadÄ±nla evlenen Abdullah SevinÃ§'in ikiz bebekleri olan Hasan ve HÃ¼seyin iki yaÅŸÄ±na girdi.

Van'Ä±n Bahçesaray ilçesinde 87 yaÅŸÄ±ndaki Abdullah Sevinç ile eÅŸi 48 yaÅŸÄ±ndaki Mihrinaz Sevinç'in 2 yÄ±l önce dünyaya gelen ikizleri Hasan ve Hüseyin 2 yaÅŸÄ±na bastÄ±. ÇocuklarÄ±nÄ±n yaramazlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, geceleri uyanÄ±p aÄŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirten Abdullah Sevinç, "Ben de eÅŸime yardÄ±m ederek bebeklere bakÄ±yorum." dedi.Bahçesaray'Ä±n Ä°slam Mahallesi'nde yaÅŸayan Abdullah Sevinç, 10 çocuÄŸu olan ilk eÅŸi Hanife Sevinç'in 17 yÄ±l önce vefat etmesinin ardÄ±ndan kendisinden 39 yaÅŸ küçük Mihrinaz Sevinç ile evlendi. Çiftin 16 yaÅŸÄ±nda Ömer, 15 yaÅŸÄ±nda Fatma ve 12 yaÅŸÄ±nda Zehra adÄ±nda çocuklarÄ± oldu.

Ä°KÄ°ZLERÄ°NÄ°N YANINDAN AYRILMIYOR

Mihrinaz ve Abdullah Sevinç çiftinin 9 yÄ±l aradan sonra bu kez ikizleri Hasan ve Hüseyin dünyaya geldi. Tek bebek bekleyen Sevinç çifti, ikizleri dünyaya gelince ÅŸoke oldu. Ä°lerlemiÅŸ yaÅŸÄ±na raÄŸmen 2 yaÅŸÄ±na basan ikizleriyle mutlu olduklarÄ±nÄ± söyleyen Abdullah Çiftçi ÅŸöyle dedi: "Allah ne nasip ederse o olur. OÄŸullarÄ±m 2 yaÅŸÄ±na geldi. Çok saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde büyüdüler. Ama çok yaramazlÄ±k yapÄ±yorlar. Geceleri kalkÄ±p mama ve süt istiyorlar. Onlar her aÄŸlayÄ±p uyandÄ±ÄŸÄ±nda, ben de uyanÄ±p eÅŸime yardÄ±m ediyorum."

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