FETÃ– iddianamesinde dikkat Ã§eken detay GÃ¼len'in kod adÄ± bakÄ±n neymiÅŸ

FETÃ– soruÅŸturmalarÄ± kapsamÄ±nda yazÄ±lan iddianamede terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yelerinin GÃ¼len'e kaptan adÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ± belirlendi.

FETÖ iddianamesinde dikkat çeken detay ortaya çÄ±ktÄ±. Ä°ddianamede örgüt üyelerinin etraftan anlaÅŸÄ±lmasÄ±n diye Gülen'den "Kaptan" kod adÄ±yla bahsettiÄŸi belirtildi. Gülen'in Hava Harp Okulu öÄŸrencilerine yaptÄ±ÄŸÄ± bir toplantÄ±da, "En az 20-30 sene sonra harekete geçtiÄŸimizde kimsenin yapacak bir ÅŸeyi kalmayacak zaten" dediÄŸi de iddianamede yer aldÄ±.

Ä°DDÄ°ANAMEDE ÇARPICI BÄ°LGÄ°LER VAR

Ä°stanbul Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Terör ve Örgütlü Suçlar SoruÅŸturma Bürosu tarafÄ±ndan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe giriÅŸimine iliÅŸkin 'ana darbe soruÅŸturmasÄ±' önceki gün tamamlandÄ±.BaÅŸsavcÄ±lÄ±k onayÄ±nÄ±n ardÄ±ndan mahkemeye gönderilen iddianamede FETÖ/PDY ve örgüt lideri Fetullah Gülen'e iliÅŸkin çok çarpÄ±cÄ± bilgilere yer verildi.Ä°ddianamede yer verilen bir ifadeye göre FETÖ/PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen'nden "Kaptan" kod adÄ±yla bahsedildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. FETÖ örgütünün Hava Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± yapÄ±lanmasÄ±na geçmiÅŸte mensup olduÄŸu belirtilen emekli Yarbay Gürol DoÄŸan savcÄ±lÄ±ÄŸa verdiÄŸi ifadede, Hava Harp Okulu'nda Fetullah Gülen'den bahsedilirken etraftan anlaÅŸÄ±lmamasÄ± için 'Kaptan' kod isminin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Kaynak: Hürriyet