Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 17:42

AdÄ±yaman'da facia Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± var

trafik kazasÄ±

AdÄ±yaman GÃ¶lbaÅŸÄ± karayolu Ã¼zerinde tÄ±r ile otomobil Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Edinilen bilgiye göre, adÄ±yaman GölbaÅŸÄ± karayolunun 49. kilometresinde bulunan AÅŸaÄŸÄ±çöplü köyü yakÄ±nlarÄ±nda tÄ±r ile Otomobilin çarpÄ±ÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 1'i çocuk 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kazada otomobil içerisinde bulunan 4 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi, tÄ±rda bulunan 2 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Kazada otomobil hurdaya dönerken, üzerinde traktör yüklü tÄ±r ise tarlaya uçtu.

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