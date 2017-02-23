Antalya'daki tatilcilerin deniz keyfi

Antalya'da hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 19 derece olmasÄ± nedeniyle vatandaÅŸlar plaja akÄ±n etti

Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± 19 derece ölçüldü. Yerli ve yabancÄ± turistler, sÄ±cak havayÄ± fÄ±rsat bilerek KonyaaltÄ± PlajÄ±'nda denize girip güneÅŸlendi, sahilde yürüyüÅŸ yaptÄ±.Deniz suyu sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 17 derece kaydedildiÄŸi Antalya'nÄ±n Kemer ilçesinde de yerli ve yabancÄ± turistler, ÅŸubat ayÄ±nda denize girmenin keyfini çÄ±kardÄ±. Turistler, ÅŸezlonglarda güneÅŸlendi, kitap okudu.

SÄ±caklÄ±k mevsim normallerinin üzerinde

Meteoroloji 4. Bölge MüdürlüÄŸü Müdür YardÄ±mcÄ±sÄ± Ömer Faruk Kaya, ÅŸubat ayÄ± sÄ±caklÄ±k ortalamasÄ±nÄ±n 16 derece olduÄŸunu belirterek, sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n 1 ila 3 derece mevsim normallerinin üzerinde seyrettiÄŸini kaydetti.Denizlerde görüÅŸ mesafesinin açÄ±k olduÄŸunu belirten Kaya, hafta sonu bölgede ara ara saÄŸanak beklendiÄŸini söyledi.