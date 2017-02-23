Ä°stanbul polisinden operasyon Sultan Ahmet'ten Ayasofya'nÄ±n altÄ±na tÃ¼nel kazmÄ±ÅŸlar

Ä°stanbul polisi, Sultan Ahmet Camii'den Ayasofya'nÄ±n altÄ±nda define aramak iÃ§in kazÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klayan bir kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Ä°Ä°stanbul KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekipleri, Fatih Sultanahmet'teki tarihi surlarÄ±n bulunduÄŸu bölgelerde kaçak kazÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bilgisi üzerine çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Polis ekipleri, dün bir evin bahçesinde kazÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirlediÄŸi H.Ö.'yü yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. Ekipler, olay yerinde ve ÅŸüpheli H.Ö.'nün üst aramasÄ±nda Bizans dönemine ait 23 toprak küp ve seramik parçalarÄ±, Bizans dönemine ait 2 sikke, 1 kemer tokasÄ± ile kazÄ± yapÄ±lan yerin altÄ±nda Bizans ve daha eski dönemlere ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen kalÄ±ntÄ±lara ulaÅŸtÄ±.

AYASOFYA'NIN ALTINA ULAÅžMAK Ä°STEMÄ°Åž

ZanlÄ±nÄ±n, Sultanahmet Camii'ne çok yakÄ±n olan evden kazdÄ±ÄŸÄ± tünelle Ayasofya'nÄ±n altÄ±na ulaÅŸmak istediÄŸi, asÄ±l hedefinin tarihi yapÄ±nÄ±n altÄ±nda define aramak olduÄŸu öÄŸrenildi. Ele geçirilen tarihi eserler incelenmek üzere Ä°stanbul Arkeoloji Müzesi MüdürlüÄŸü'ne gönderildi. GözaltÄ±na alÄ±nan ÅŸüphelinin iÅŸlemleri Vatan Caddesi'ndeki KaçakçÄ±lÄ±k SuçlarÄ±yla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü'nde devam ediyor.