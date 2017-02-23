Ã‡antasÄ±nÄ± almak iÃ§in az kalsÄ±n Ã¶lÃ¼yordu

Antalya'da meydana gelen olayda bir genÃ§ kÄ±z Ã§antasÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼kten sonra indiÄŸi maÄŸarada mahsur kaldÄ±

Antalya'da 15 yaÅŸÄ±ndaki genç kÄ±z, bir gün önce falezlerin üzerinden düÅŸürdüÄŸü çantasÄ±nÄ± alabilmek için indiÄŸi maÄŸarada mahsur kaldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 25 metre derinlikteki alanÄ±n 3'üncü metresinde mahsur kalan genç kÄ±zÄ±, itfaiye ekipleri kurtardÄ±.Olay saat 17.00 sÄ±ralarÄ±nda MuratpaÅŸa ilçesi Beach Parktaki Falezlerin altÄ±ndaki bir maÄŸarada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dün 15 yaÅŸÄ±ndaki Aysa ÇancÄ±, arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte Hasan SubaÅŸÄ± ParkÄ±'nda kedi evinin bulunduÄŸu bölgede gezmeye baÅŸladÄ±. Bu sÄ±rada ÇancÄ±'nÄ±n kolundaki çanta falezlerin üstünden yaklaÅŸÄ±k 25 metre derinliÄŸinde bulunan maÄŸaralÄ±k alanÄ±n yaklaÅŸÄ±k 3'üncü metresine düÅŸtü.

Bugün 3 arkadaÅŸÄ±yla birlikte maÄŸaranÄ±n yanÄ±na gelen ÇancÄ±, içerisinde telefon ve cüzdanÄ±nÄ±n olduÄŸu çantasÄ±nÄ± almak için tek baÅŸÄ±na maÄŸaraya indi ancak geriye çÄ±kamadÄ±. Bunun üzerine Aysa ÇancÄ±'nÄ±n arkadaÅŸlarÄ± itfaiye polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ile Antalya BüyükÅŸehir Belediyesi Ä°tfaiye kurtarma ekipleri genç kÄ±zÄ± bulunduÄŸu yerden kurtarmak için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ä°tfaiye kurtarma ekibinden bir kiÅŸi beline baÄŸladÄ±ÄŸÄ± halatla genç kÄ±zÄ±n yanÄ±na indi. MaÄŸarada bulunan genç kÄ±z beline baÄŸlanan halatla yukarÄ±ya çekilerek bulunduÄŸu yerden kurtarÄ±ldÄ±. Kurtarma anÄ±nda arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n ‘su verelim mi' sözüne karÅŸÄ± ise genç kÄ±zÄ±n ‘Ä°stemem sizin suyunuzu' sözü dikkat çekti. Åžokta olan genç kÄ±z, polisin su vermesiyle kendine gelebildi.Ä°tfaiye ekipleri daha sonra genç kÄ±zÄ±n çantasÄ±nÄ± da maÄŸaradan alarak kendisine teslim etti.