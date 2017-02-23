Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 19:52

Fatih'te korkutan silah sesleri yaralÄ±lar var

silahlÄ± kavga

Ä°stanbul Fatih'te meydana gelen olayda iki grup arasÄ±nda silahlÄ± kavga Ã§Ä±ktÄ±. Kavga sonucunda 3 kiÅŸi yaralandÄ±

Fatih'te iki grup arasÄ±nda çÄ±kan silahlÄ± kavgada 3 kiÅŸi yaralandÄ±. Kavgaya karÄ±ÅŸan silahlÄ± ÅŸahÄ±slarÄ±n kaçÄ±ÅŸ anÄ± güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±.Fatih Cibali Mahallesi Sinan Cami Sokakta iki grup arasÄ±nda iddialara göre, otopark meselesinden dolayÄ± çÄ±kan kavgada silahlar konuÅŸtu. Sokaktaki kahvehaneden arkadaÅŸlarÄ±yla birlikte dÄ±ÅŸarÄ± çÄ±kan S.A. otopark nedeniyle daha önce aralarÄ±nda husumet bulunan N.G, Ä°.G ve beraberindeki bir grubun silahlÄ± saldÄ±rÄ±na uÄŸradÄ±.S.A ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n da saldÄ±rganlara silahla karÅŸÄ±lÄ±k vermesi ile iki taraftan 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KÄ±sa süren silahlÄ± çatÄ±ÅŸmada saldÄ±rganlar olay yerinden kaçarak uzaklaÅŸtÄ±. Olayda yaralanan, S.A, M. Ç ve Ü.A çevredeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak, incelemelerde bulundu. Olay yerinde yapÄ±lan incelemede farklÄ± marka ve çaplara ait 37 mermi kovanÄ± bulundu.

Ä°ki grup arasÄ±nda yaÅŸanan silahlÄ± kavganÄ±n ardÄ±ndan olay yerinden kaçan zanlÄ±lar çevredeki güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±dÄ±. Görüntülerde kaçan zanlÄ±larÄ±n yaralandÄ±klarÄ± için sektikleri görüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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