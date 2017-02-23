Meteorolojiden kuvvetli lodos uyarÄ±sÄ±

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ yurdun bazÄ± bÃ¶lgelerinde bu gece kuvvetli lodos beklendiÄŸini duyurdu

Meteorolojiden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara, Ege, BatÄ± ve Orta Karadeniz'de rüzgarÄ±n, güneybatÄ± (lodos) yönlerden kuvvetli (30-60 kilometre/saat, Marmara'da yer yer 70 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bu nedenle baÅŸta soba ve doÄŸalgaz kaynaklÄ± baca zehirlenmeleri ve ulaÅŸÄ±mda aksamalar olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlardan dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± istendi.