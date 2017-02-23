Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 23/02/2017 20:02

KadÄ±n hakim FETÃ– soruÅŸturmasÄ±nda tutuklandÄ±

kadÄ±n hakim

FETÃ–'ye yÃ¶nelik Hakkari'nin Åžemdinli ilÃ§esinde gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyon sonucunda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±n hakim tutuklandÄ±

Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, Ä°l Emniyet MüdürlüÄŸü görevlilerince FETÖ/PDY bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalÄ±ÅŸma yürütüldüÄŸü belirtildi. 

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "HSYK 2. Dairesinin 20 Åžubat 2017 tarihinde 227 hakÄ±m ve savcÄ± hakkÄ±nda ihraç kararÄ± vermesine istinaden ilimiz Åžemdinli ilçesinde hakim olarak görev yapan N.Åž.D. isimli ÅŸahÄ±s 'FETÖ/PDY silahlÄ± terör örgütüne üye olmak' suçundan Åžemdinli ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ, 21 Åžubat 2017 günü sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±r." 

AçÄ±klamada, Yüksekova ilçesinde FETÖ/PYD bölücü terör örgütünün ÅŸifreli haberleÅŸme aracÄ± "ByLock" kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen Ä°.T'nin de sevk edildiÄŸi adli makamlarca tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. 

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