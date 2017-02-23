TÃœBÄ°TAK'ta gÃ¶revli 9 personel FETÃ–'den tutuklandÄ±

FETÃ–'ye yÃ¶nelik baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma kapsamÄ±nda Kocaeli'nde gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 9 TÃœBÄ°TAK personeli tutuklandÄ±

Kocaeli Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen FETÖ/PDY operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 16 Åžubat tarihinde düzenlenen operasyon kapsamÄ±nda 24 TÜBÄ°TAK personeli gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. GözaltÄ±na alÄ±nan ve emniyette iÅŸlemleri tamamlanan 13 kiÅŸi Sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Bylock kullandÄ±klarÄ± iddia edilen 13 ÅŸüpheliden 9’u tutuklandÄ±. 4’ü ise adli kontrol talebi ile serbest kaldÄ±.